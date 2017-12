Hamsik overtok Maradonas scoringsrekord: – Får for lite anerkjennelse

«Kongen av Napoli», Marek Hamsík (30), er nå Napolis mestscorende spiller gjennom tidene. Den tittelen tok han fra selveste Diego Maradona (57).

Det ble litt av en julegave å gi til seg selv for Napoli-kapteinen. Lille julaften fant Marek Hamsík nettmaskene mot Sampdoria, og dermed scoret han sitt 116. mål for klubben, som gjør ham til klubbens mestscorende spiller gjennom tidene. Det tok ham 478 kamper å overta tittelen som klubbens mestscorende. Maradona gjorde det imidlertid på 259 kamper.

Men før han fikk den tittelen, hadde han allerede en annen. Han kalles «Re di Napoli», som oversettes til kongen av Napoli.

– Prestasjonen til Maradona er større, men Hamsik er en annen spillertype, og antall mål i tillegg til alt det andre han står for, er både imponerende og bra uansett, sier Viasats Serie A-ekspert Rolf Otto Eriksen til VG.

Fortsatt ikke større enn Maradona



FORTSATT STØRST: Napoli-fansen hyller fortsatt sin argentiske helt, Diego Maradona. Foto: Ciro De Luca , Reuters

– Det som kanskje er viktigere enn målene, er de verdiene Hamsik står for. Det har gjort ham til noe så sjeldent som en veldig lojal spiller for én og samme klubb, og han regnes som en Napolitaner, en av folket, i byen, legger han til.

Hamsik har spilt for Napoli i elleve sesonger og til tross for interesse fra flere toppklubber rundt om i Europa, har han valgt å bli værende i klubben. Hamsik har fått lite anerkjennelse, mener Eriksen.

– Det å spille for Napoli betyr mer for ham enn å spille for Bayern München, for eksempel, sier Eriksen, og fortsetter:

– Og nettopp det tror jeg er grunnen til at han går litt under radaren for mange. Han har ikke bare vært en del av Maurizio Sarri-laget som herjer, han har vært med på opp- og nedturene, og han hadde nok vært større og mer kjent om han hadde spilt for en større klubb. Men på sitt beste er han en av verdens aller beste midtbanespillere, understreker han.

Men hvem er egentlig størst, Marek Hamsík eller Diego Maradona? Ingen tvil, ifølge Eriksen.

– Maradona finnes det bare én av. Det er en av fotballhistoriens aller største vi snakker om – en mann som nesten fikk italienere til å holde med Argentina da de møttes i VM. Men bare at Hamsik nevnes i samme åndedrag som ham, sier det meste.

Det kan fort bli flere mål for både Hamsik og lagkameratene når de fredag kveld møter Crotone på bortebane. Napoli troner øverst i Serie A, mens Crotone kjemper i bunnen og ligger på 18. plass. Crotone har scoret like mange mål som Napoli har sluppet inn denne sesongen – 13 – og det skal bli vanskelig for dem å hamle opp med Napolis stjernegalleri.

Napoli kommer i tillegg fra tre strake seiere, mens Crotone har vunnet én av de siste syv – de seks andre har endt med tap.

Vertene må klare seg uten flere spillere. Marco Tumminello (a), Andrea Nalini (f), Mariano Izco (m) og Stefan Simic (f) er alle ute med skader, mens Arlind Ajeti (f) må stå over med karantene. Napoli stiller sterkt, og mangler bare Arkadiuz Milik (a), Fhaouzi Ghoulam (f) og Mario Rui (f). De to førstnevnte er skadet, mens sistnevnte er suspendert.

Vi tror ikke bare Napoli vinner – vi tror de fort kan vinne stort. Derfor prøver vi et spill på Napoli-seier med handikap, til 1.65 i odds. Spillstopp er klokken 20.40, og kampen vises på Viasport 1.