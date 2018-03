Håvard Nordtveit: – Over for meg i Premier League

Landslagets midtstopper Håvard Nordtveit (27) utelukker et comeback i Premier League.

I et intervju med den tyske avisen Kicker forteller Hoffenheims nordmann om fortiden i Premier League, som han anser som et lukket kapittel.

– Vi har et hus der, så jeg drar kanskje tilbake dit på ferie. Men det er over for meg i Premier League, sier Nordtveit.

Han var Arsenal-spiller mellom 2007 og 2011, men var for det meste på lån i andre klubber. Deretter fulgte fem solide år i Borussia Mönchengladbach. I 2016 signerte han for West Ham, men det ble med den ene sesongen før han dro tilbake til Tyskland og Hoffenheim i fjor sommer.

Avis: 30-åring aktuell som Arsenal-sjef

– Fikk kramper allerede i oppvarmingen

Nordtveit sier at han tok en prat med familien da han var i West Ham, og at de fant ut av han som fotballspiller passer bedre inn i den tyske Bundesligaen.

– I Tyskland handler det mer om taktikk, om ballbesittelse, om å vurdere når man skal angripe. I England er det 90 minutter med fullt kjør opp og ned banen. Det er veldig tøft fysisk. Jeg skjønner ikke hvordan noen spillere klarer å spille over 60 kamper år etter år. Det er utrolig, sier Nordtveit.

Han forteller om sitt tøffe møte med det engelske juleprogrammet:

– Vi spilte fire kamper mellom jul og nyttårsaften. Jeg fikk kramper allerede i oppvarmingen. Jeg spurte en lagkamerat forsiktig om det bare gjaldt meg. Han svarte: «Nei, nei, det er sånn med halve laget.» Men det er sånn den britiske mentaliteten er. Det var en kjempeopplevelse.

27-åringen har ikke klart å etablere seg på laget i Hoffenheim. Han begynte sesongen som fast midtstopper, men skaet seg i oktober og har ikke startet en seriekamp for klubben siden.

– Jeg sleit med en stiv hamstring og stiv legg før jul. De som kom inn på laget i mitt fravær har gjort det bra. Dessuten har det vært en overgang for meg rent taktisk, sa Nordtveit til Haugesunds Avis i januar.

