Guardiola avslører: Var for dårlig for Wigan

Manchester Citys stjernemanager Pep Guardiola (47) ble nesten Wigan-spiller.

Mandag kveld leder han Manchester City på bortebane i FA-cupen mot klubben fra tredje nivå i det engelske ligasystemet.

Mange vurderer ham i dag som verdens beste fotballtrener, men Guardiola har ikke alltid vært så ettertraktet. I 2005 ble det hevdet at spanjolen, på den tiden kontraktsløs og på tampen av spillerkarrieren, var i diskusjoner med Wigan om en overgang.

Det bekrefter nå managerstjernen, som i løpet av spillerkarrieren spilte for Barcelona, Brescia, Roma, Al-Ahli og meksikanske Dorados. På spørsmål om han noen gang var aktuell for Wigan, svarer han:

– Mange år siden, ja. Jeg var ikke god nok, det er sannheten. Jeg var gammel. Veldig gammel!

– Jeg banket på døren og prøvde å komme hit for å spille i engelsk fotball, men jeg klarte det ikke. Det samme skjedde med Manchester City da jeg kom hit med Stuart Pearce. Men de var så lure! Jeg var ikke god nok, sier Guardiola ifølge Sky Sports.

13 år senere er det Wigan som spør seg om de er gode nok til å stanse Guardiolas stjernespekkede Manchester City-lag. Klubben har allerede klart å slå ut Premier League-klubbene Bournemouth (3-0) og West Ham (2-0), men det spørs om ikke de lyseblå gjestene blir hakket for sterke.

League One-klubben har tapt sine to siste seriekamper, og det kan virke som denne cupkampen kommer på et dårlig tidspunkt for dem, ettersom de må klare seg uten spillere som Daniels (f), Morsy (mb), Vaughan (a) og Cole (a).

City har, på sin side, fått hvile helt siden 4-0-seieren over Basel sist tirsdag. De mangler nok fortsatt Gabriel Jesus (a), men har muligheten til å stille med et ganske sterkt lag her.

Vi tror Guardiolas menn vinner med minst tre mål, og anbefaler dette spillet til 2,00 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.55.