Guardiola åpner for ti nye år som Manchester City-manager

Gladmelding til City-fansen: Pep Guardiola utelukker ikke at han fortsatt er manager for klubben om ti år.

Den karismatiske spanjolen er inne i sitt andre år som Manchester City-manager, men har ennå ikke signert forlengelse av kontrakten som går ut sommeren 2019.

Da vil han ha vært i Manchester City i tre sesonger, noe som er like lenge som han var i Bayern München og ett år mindre enn i Barcelona. Men 47-åringen, som tidligere har uttalt at han ikke ser for seg å være trener når han runder 60 år, kan ende opp med å bli i Manchester-klubben i lang tid.

– Jeg utelukker ikke at jeg fortsatt leder (klubben) om ti år. Det avhenger av hvordan jeg føler meg og om de vil ha meg, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

– Det avhenger også av familien min, for jeg er ikke alene. Jeg kan ikke leve uten familien, og jeg kommer ikke til å dra noe sted alene, fortsetter han.

Manchester City er av flere allerede utpekt som seriemester i Premier League, selv med ni kampen igjen av ligaen. Vinner de fire, er laget sikret tittelen.

– Jeg har funnet ut at Manchester City er en mye større klubb enn folk utenfra tror den er. Det har kanskje ikke den samme historien med tanke på titler, men klubben har et vilje om å vinne, sier Guardiola.

Mandag kveld kan City ta et nytt steg mot sølvtøyet, men da må blåtrøyene tukte Stoke på bortebane. De har klart å styre unna nederlagene som preget laget tidligere i vinter, og 1-4-1 på seks seneste er en bedring, selv om man i lengden ikke kommer langt med uavgjortresultater.

Hjemmelaget befinner seg da også under nedrykksstreken og scorer for lite til å være en skikkelig trussel. En gang i tiden pleide Bet365 Stadium en vinterkveld å være en skikkelig utfordring for motstanderlagene. Stikkord: Et motivert hjemmelag, entusiastiske hjemmefans og kjølig vind fra alle kanter. Men vertene må være mer forberedt enn det de var da de røk 2-7 borte for Man.City i oktober.

Gjestene gikk på et sjeldent hjemmetap i midtuken (1-2 for Basel). Sånt skjer når man ikke har noe særlig å spille for og stiller med et reservebetont lag. Her regner vi med de fleste av de beste er med, med unntak av Sergio Agüero (a), som måtte kaste inn håndkleet søndag. Og så gjelder for bortelaget og ikke bli for selvtilfredse - for de dominerer en del av kampene så mye for tiden.

Vi foreslår en knapp borteseier i et handikappspill. Fernandinho (mb) og Sterling (mb) er kanskje med igjen her. Stokes Diuof (a) er ventelig ute. Spillstopp er 20.55 og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.