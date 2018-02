Giroud avslører hvorfor han forlot Arsenal: – En viss skuffelse

En viktig telefon på tampen av overgangsvinduet førte til at Olivier Giroud (31) bestemte seg for å forlate Arsenal.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den franske spissen ble i slutten av januar kjøpt av byrival Chelsea for 18 millioner pund. Samtidig kom Pierre-Emerick Aubameyang til Arsenal fra Borussia Dortmund, mens tyskerne hentet Michy Batshuayi fra Chelsea.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Aubameyangs ankomst ville gjort Giroud til tredjevalg på Arsenals spissplass, noe som ville svekket hans muligheter til å være en del av den franske VM-troppen til sommeren.

Liverpools rekordkjøp får tyn: Gå ned i vekt, Van Dijk!

Og det var nettopp en telefonsamtale med landslagstrener Didier Deschamps som fikk Giroud til å forlate Arsenal etter fem og en halv sesong i klubben.

– En uke før slutten på overgangsvinduet trengte jeg å høre Deschamps' mening. Han ba meg ikke spesifikt å dra til Chelsea, men han oppfordret meg til å bytte klubb, forteller Giroud til franske TF1.

Sjekk denne kanonen fra Iver Fossum:

Ønsket av Dortmund, Sevilla og Roma

Den hodesterke angriperen sier at han i utgangspunktet ønsket å bli, og at det var en «følelsesladd» avgjørelse å forlate klubben.

– Det var logisk for meg å endre kursen på karrieren min. Det er en viss skuffelse selv om jeg tilbragte fem fantastiske år i Arsenal. Jeg kunne blitt værende, men jeg trengte nye muligheter, sier han.

PL-drama: Dommerkontrovers i Liverpool – Spurs

Overbevisende ord fra Chelsea-sjef Antonio Conte var grunnen til at han valgte å dra til byrivalen, avslører Giroud, som hadde flere andre alternativer:

– Dortmund var interessert i å hente meg, men bare på lån. Sevilla ville også ha meg. På et tidspnukt fikk agenten min også en telefon fra Roma.

Slik var søndagens kjempedrama mellom Liverpool og Tottenham:

VGs tips: Chelsea-seier

Nå er han klar for å konkurrere mot Álvaro Morata om spissplassen i Chelsea. Ettersom spanjolen sliter med en liten skade, forventes Giroud å spille fra start når de gjester Watford i Premier League mandag kveld.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Chelsea gikk på en smell mot Bournemouth onsdag (0-3-tap), men dette fremstår som en fin mulighet til å slå tilbake mot kritikken som har rammet klubben de siste dagene. Watford står nemlig kun med én seier på sine 12 siste ligakamper (1-3-8).

Mot et skadeskutt Watford-lag forventer vi at Chelsea vinner uten store problemer, og dermed fremstår et spill på borteseier til 1,55 i odds som et godt alternativ. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.