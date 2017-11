Fullt kaos i Søderlund og Selnæs' Saint-Étienne

Da Ole Kristian Selnæs (23) og Alexander Søderlund (30) kom hjem til Frankrike fra Norges landslagssamling, var alt snudd på hodet.

For samtidig som Norge spilte privatlandskamp borte mot Slovakia tirsdag kveld, begynte det å gå overraskende rykter i fransk presse.

Onsdag ble det bekreftet offisielt av klubben: Saint-Étienne-trener Óscar García har bestemt seg for å slutte umiddelbart. Visst hadde laget tapt 5-0 hjemme mot erkerival Lyon i årets viktigste seriekamp, men den mer enn godkjente sjetteplassen i ligaen ga ingen grunn til å tro at treneren skulle gi seg.

Nyheten var desto mer overraskende ettersom García ankom klubben så sent som i juni. Dermed ga han seg etter bare fem måneder i klubben.

I en lengre artikkel med tittelen «I kulissene til en fiasko» skriver den franske sportsavisen L'Équipe at Saint-Étienne-president Roland Romeyer ble «lamslått» og «holdt på å falle av stolen» da García søndag kveld ringte ham og fortalte at han ville forlate klubben.

Krisemøter skal ha blitt holdt mellom klubbledelsen og den spanske treneren både mandag og tirsdag, men til tross for gjentatte forsøk på å overbevise ham om å bli værende, måtte Saint-Étienne-sjefene til slutt gi opp.

Ny trener uten erfaring

L'Équipe skriver at situasjonen er desto mer kritisk for Saint-Étienne på grunn av timingen på trenerens avgang: Dersom han hadde sagt opp i kjølvannet av 5-0-tapet mot Lyon søndag, ville klubben fått tid til å bruke landskamp-perioden til å finne nye løsninger. I stedet var klubben plutselig trenerløs bare et par døgn før fredagens seriekamp borte mot Lille.

García skal ha forlatt klubben fordi han var svært misfornøyd med «amatørmessige tilstander», mangel på økonomiske midler til å styrke laget, og ledelsens stadige innblanding i sportslige avgjørelser, skriver L'Équipe.

Nødløsningen fant Saint-Étienne i egne rekker: Julien Sablé, klubbens tidligere kaptein med over 300 kamper i den grønne drakten, ble onsdag bekreftet som ny hovedtrener. Sablé kommer fra stillingen som akademisjef, men har ingen erfaring som hovedtrener for en profesjonell klubb.

– Han er et barn av klubben, dette er hans klubb. Han kjenner historien, verdiene, miljøet. Han har karisma og karakter. Han er en samlende mann. Og først og fremst veldig hardtarbeidende, sier president Romeyer om det overraskende trenervalget.

VGs tips: Lille-seier

Trenerskifter kan ofte ha en gunstig effekt, men når det skjer på denne måten og bare to dager før en seriekamp, er det vanskelig å se for seg at det skal gi et positivt utslag.

Bortsett fra for Ole Selnæs og Alexander Søderlund, da, som etter en vanskelig periode kan få en ny start med ny trener og blanke ark.

Fredag kveld spiller Saint-Étienne borte mot Lille. Lacroix (f) og Hernani (mb) er suspendert, og Cabella (mb) er skadet. Motstanderlaget kommer fra en selvtillitsboost i 3-0-seieren borte mot Metz, som stoppet en rekke med svake resultater for klubben.

Vi tror Lille tar en grei seier mot et Saint-Étienne-lag som trolig vil være preget av kaoset i klubben. Det er dagens anbefalte spill til 2,17 i odds. Spillestopp er klokken 18.55.