Frykter bråk når Real Madrid kommer til Catalonia

Real Madrid er nødt til å ta forholdsregler når de reiser til hjertet av den politiske konflikten i Catalonia.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Midt i den polariserte politiske stormen i Catalonia, reiser hovedstadslaget Real Madrid til den autonome provinsen for å spille bortekamp mot Girona, et område som omtales som «hjertet til uavhengigsstøtten».

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Samtidig som Catalonia har erklært løsrivelse fra Spania, har det spanske senatet bestemt seg for å ta styringen over regionen.

Ifølge Marca er sikkerhetsnivået hevet til det maksimale før søndagens kamp, som blir omtalt som «en stor usikkerhet».

Les også: Dette har ikke skjedd Real Madrid på 45 år

Likevel hevder Real Madrid-leiren at det på ingen måte er noen grunn til panikk, og at klubben kun fokuserer på det sportslige.

– Vi vil ha den sikkerheten som kreves for å spille en fotballkamp. Vi tenker kun på kampen, og ikke det som kan skje rundt den, sier Zinedine Zidane, ifølge AFP.

Følger med på situasjonen

Da dramaet omkring folkeavstemmingen om katalansk selvstyre begynte, ble det bestemt at Barcelonas hjemmekamp mot Las Palmas skulle spilles for tomme tribuner.

Barcelona-president Josep Bartomeu uttalte på sine side at de gjorde det for at «hele verden skulle se hva som skjer i Catalonia». Frykten for å forhindre katalanerne i å fremme politiske budskap skal også ha vært til stede, selv om det var akkurat det som skjedde da en demonstrant tok seg inn på banen.

– Avgjørelsen hadde ingenting med sikkerheten å gjøre. Den var garantert av politiet, sa Bartomeu.

Nå følger Real Madrid nøye med på den politiske situasjonen, før de bestemmer om de skal iverksette ytterligere tiltak for å øke sikkerhetsnivået.

Se hvordan Real Madrid tok seg videre i midtuken her:

Hovedstadslaget har allerede bestemt at de ikke reiser med sin egen lagbuss, noe som er vanlig når klubben spiller høyrisikokamper som «El Clásico» eller bortekamper i Bilbao, melder Reuters.

– Det er ikke første gang det skjer, og det er ikke noen grunn til å gjøre det viktigere enn det er, sier Real Madrid-direktør Emilio Butragueño.

Fredag hevdet radiostasjonen Onda Cero at kampen stod i fare for å bli utsatt, men Girona-president Delfi Geli gikk ut og avkreftet dette.

– Alt kommer til å gå som planlagt. Kampen kommer til å bli spilt som normalt, og det kommer til å være en fest for fansen, sier Geli til Radio Marca, ifølge nettstedet Goal.

VGs tips: Komfortabel Real Madrid-seier

Gjestene fikk en relativt billig reise i midtuken, da et B-preget Real Madrid-lag tok en grei 2-0-seier borte mot Fuenlabrada i Copa del Rey torsdag kveld.

Nå kommer en fullt uthvit Cristiano Ronaldo, som nylig har blitt kåret til verdens beste, til Girona for å få slutt på La Liga-trenden ingen forstår.

Les også: Landslagskapteinen vraket Neymar og Messi

Girona har ikke vært et enkelt lag å beseire denne sesongen, men tape 0-3 hjemme for Barcelona tidligere denne sesongen.

Vi tror at et uthvilt stjernegalleri kommer til å gjøre det som trengs i Girona, og anbefaler derfor et spill på bortelaget med handikap (1-0) til 1.62 i odds. Kampen vises på Viasat Ultra. Spillestopp er klokken 16.10.