Den franske stjernen Karim Benzema (29) fortsetter å prøve å snakke seg inn igjen på landslaget. Landslagssjefen begynner å gå lei.

Real Madrid-spissen har vært ute av det franske landslaget siden høsten 2015 da det kom frem at han var involvert i sextape-utpressing av landslagskamerat Mathieu Valbuena.

Den siste tiden har Benzema satt i gang en omfattende PR-kampanje for å prøve å snakke seg inn igjen til en plass i troppen før VM i 2018. Søndag kveld var han gjest i det populære programmet Canal Football Club på franske Canal +.

– Man bør ha med de beste for å vinne titler. Jeg har ikke snakket med landslagstreneren. Det jeg kan si, er at det er to år siden jeg er ute av landslaget. Om det er et problem med treneren? Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall ingenting imot ham, sier Benzema ifølge France Football.

– Jeg er ikke dum: Så lenge Didier Deschamps er landslagstrener, kommer jeg ikke til å få muligheten til å spille for Frankrike. Det er det jeg tror.

– Det er sårende at han har vendt ryggen til meg på den måten. Det er mulig at politikere har lagt press på ham for å utelate meg. Om jeg klandrer Deschamps? Ja, selvfølgelig. Jeg mistet et EM på hjemmebane etter en av mine beste sesonger i Real Madrid, sier Benzema.

– Fortjener litt mer respekt



I løpet av programmet sendte Canal + en reportasje der flere av Benzemas beste venner uttalte seg i hans favør. Da spilleren kom inn i studio, ble han møtt av stående applaus blant publikum, som sang navnet hans. I ettertid har mange anklaget kanalen for å være for styrt av Benzemas PR-rådgivere.

Mandag fikk Deschamps naturlig nok spørsmål om Benzemas siste uttalelser da han stilte på pressekonferanse i forkant av tirsdagens privatlandskamp mot Tyskland.

– Dette har ikke noe med vår hverdag å gjøre. Det franske landslaget og dets spillere fortjener litt mer respekt. Det irriterer meg ikke, men det begynner å bli slitsomt, sier den franske landslagstreneren ifølge L'Équipe.

Selv om Deschamps velger å klare seg uten en spiss som har vunnet Champions League tre ganger på de fire siste årene, har han nok av profilerte angrepsspillere i troppen.

Inn mot VM-sluttspillet til sommeren kjemper disse spillerne om tre eller fire angripende posisjoner i den franske førsteelleveren: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette, Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Thomas Lemar, Dimitri Payet og Anthony Martial.

Når Frankrike møter Tyskland tirsdag kveld, i en reprise av fjorårets EM-semifinale, starter trolig Mbappé, Lacazette og Martial i en trio på topp. Laget mangler flere spillere som er ute med skade: Paul Pogba, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, Lemar, Dembélé og Giroud er de viktigste. N'Golo Kanté blir trolig hvilt.

Men det tyske laget stiller også redusert. Manuel Neuer, Jérôme Boateng og Thomas Müller er skadet, mens spillere som Leroy Sané, Mesut Özil og Julian Draxler trolig starter på benken.

Men det tyske laget stiller også redusert. Manuel Neuer, Jérôme Boateng og Thomas Müller er skadet, mens spillere som Leroy Sané, Mesut Özil og Julian Draxler trolig starter på benken.