Forfatter fikk Ronaldo til å rase: – Forsøkte å skyte spurv med kanoner

Forfatteren Guillem Balagué var i sluttforhandlinger om en bok om Cristiano Ronaldo og hans agent Jorge Mendes. Så klikket det for stjerneduoen.

«Det rapporteres i pressen at jeg skal ha kommet med fornærmende bemerkninger om Lionel Messi. Dette er løgn og jeg har forsikret meg om at min advokat vil saksøke de som er ansvarlige. Jeg har den største respekt for alle mine kolleger i idretten, og Messi er åpenbart intet unntak.»

Denne Facebook-meldingen publiserte Ronaldo den 11. november 2014. Den «ansvarlige» han sikter til, er forfatter og fotballekspert Guillem Balagué, som på samme tidspunkt var i lovende forhandlinger med Ronaldo og hans agent Mendes om å gjøre dybdeintervjuer og samarbeide om en bok om stjernespilleren.

Grunnen til at Ronaldo reagerte, var at det hadde blitt store oppslag i britisk presse etter at et utdrag fra Balagués forrige bok ble publisert. I en autorisert biografi om Lionel Messi, utgitt i 2013, skriver Balagué følgende om Ronaldos forhold til sin argentinske Barcelona-rival:

Ronaldo, kanskje som et symptom på umodenheten som kjennetegner så mange fotballspillere, tror det er nødvendig å spille modig foran hans lagkamerater, ikke være redd for Messi og være klar for utfordringen. Alt veldig macho; veldig påtatt. Og det er grunnen til at, ifølge en del Real Madrid-spillere, CR7 har et kallenavn for ham: «motherfucker»; og hvis han ser noen fra klubben snakke med Leo, ender han også opp med å bli døpt «motherfucker».

Balagué hadde snakket flere ganger med Ronaldo og fått tommel opp ved flere anledninger. Agent Mendes var også positiv. Men etter Ronaldos Facebook-melding hørte ikke Balagué noe mer fra noen av dem. Forhandlingene brøt sammen, og forfatteren gikk brått fra mulig samarbeidspartner til forræder. Dette skriver han om i boken «Cristiano Ronaldo – Biografien», som snart utgis i Norge av Calvin Forlag.

– Det må være svart eller hvitt med Cristiano. Enten er du med ham, eller så er du imot ham. De følte at det ville være skadelig for dem å fortsette å snakke med meg, sier Balagué til VG.

– Han spiller en karakter

«Ronaldo forsøkte å skyte spurv med kanoner, og gjorde dette ved å sende denne beskjeden til hans ett hundre millioner følgere. Hvorfor? Han ville krysse veier med Messi i en vennskapskamp i Manchester i en av de kommende dagene. Han kunne møte ham ansikt til ansikt og benekte påstanden», skriver Balagué i prologen til den nye boken.

«Hva skjedde ellers på den tiden som gjorde at han følte seg nødt til å skrive et slikt innlegg? Det måtte være noe mer, noe som fikk alarmklokkene hans til å ringe.Så slo det meg noen tid senere: det var ti dager igjen til fristen for å avgi stemmer til Gullballen gikk ut, en utmerkelse Ronaldo var favoritt til å vinne for tredje gang. Innlegget hans på Facebook kunne vel ikke være en måte å forhindre folk fra å endre deres stemme for det årets Gullball. Eller kunne det?»

Etter å ha snakket med folk rundt Ronaldo og opplevd forhandlingene med spilleren og hans agent, har Balagué gjort seg noen bemerkninger om forskjellene mellom den ekte og private Ronaldo, og den som vises i offentligheten.

– Jo mer jeg hører Ronaldo, desto mer går det opp for meg at han spiller en karakter som er utviklet av ham, men også av folkene rundt ham. Han er alltid sterk, utfordrende, litt arrogant. Det er det han føler seg komfortabel med, og ingen rundt ham ber ham om å vise mer ydmykhet og usikkerhet. Han ønsker å fremstå nærmest umenneskelig, sier Balagué til VG.

Etter to idylliske år med Champions League- og La Liga-suksess befinner Cristiano Ronaldo og hans Real Madrid seg i en vanskeligere situasjon enn på lenge. Hovedstadslaget ligger allerede åtte poeng bak serieleder Barcelona og har tapt to strake kamper: 2-1 mot Girona og 3-1 mot Tottenham.

Søndag møter de Las Palmas på Santiago Bernabéu.

