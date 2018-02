Firmino med gladmelding til Liverpool-fansen

Roberto Firmino (26) er ikke glad for at Liverpool mistet Philippe Coutinho, men har ingen planer om å ta samme valg som landsmannen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Jeg er veldig fornøyd her i Liverpool, og jeg ser ikke meg selv forlate klubben de neste årene.

Det sier Roberto Firmino til Esporte, ifølge Liverpool Echo.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Han har levert varene for den røde Merseyside-klubben denne sesongen, og står med elleve seriemål denne sesongen. I egen klubb er det bare Mohamed Salah, som har tatt Premier League med storm, som har scoret flere.

– Jeg har tilpasset meg byen og klubben, og varmen jeg får fra fansen, gjør at jeg gleder meg mer over arbeidet vi nedlegger. All den støtten gjør meg mer inspirert til å gjøre store ting i Liverpool-drakten, fortsetter Firmino.

Kompis med Coutinho

Han kom til klubben sommeren 2015, og har en kontrakt som varer ut 2019/2020-sesongen. Ifølge lokalavisen Liverpool Echo ønsker imidlertid Liverpool å forlenge avtalen med brasilianeren.

De ønsker ikke at han forlater klubben slik Philippe Coutinho gjorde. De to brasilianerne hadde et godt forhold både på og utenfor banen.

– Selvfølgelig ville vi ikke at han (Coutinho) skulle dra, men det var ingen sure miner i gruppen angående ham, sier Firmino, og omtaler den nåværende Barcelona-playmakeren som en av sine virkelig gode venner i fotballen.

– Liverpool har en tropp med fantastiske spillere, og jeg er sikker på at manageren vet hvordan han skal fylle tomrommet, fortsetter brasilianeren.

VGs tips: Liverpool-seier

Spiller for spiller har Liverpool så til de grader folkene som kan avgjøre denne kampen til egen fordel. Det er bare det at når det er forventet at Liverpool skal styre kampene sine - som akkurat denne - så går det ikke alltid helt etter planen for Anfield-klubben.

Og så er det det at laget skal ut i Champions League-kamp borte mot Porto på onsdag, og kanskje må prioritere noe med spillermateriellet. Men det taler for noe at Liverpool er uten tap i 16 av 17 siste PL-matcher. Og spennende er det hva slags velkomst Van Dijk (f) får mot sin gamle klubb.

Southampton har unngått tap i fire strake PL-kamper - og sist vant de sågar 3-2 ute mot West Bromwich.

Forsvarsmessig føler vi oss ikke helt trygge på vertene - laget har sluppet inn mål i syv av åtte siste i ligaen. Begge lag scorer til 1,50 er et alternativ, men vi spiller også borteseier til 1,77. Spillstopp er 17.25. TV 2 Sport Premium viser kampen.