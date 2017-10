Ekspertene enige: Dette er Englands største Champions League-håp

Fra 2005 til 2012 fylte England åtte av 16 finaleplasser i Champions League. Nå er engelskmennene sultefôret på suksess etter fem sesonger uten CL-finale.

Siden Chelsea vant Champions League på straffer i 2012, har kun lag fra Spania, Tyskland og Italia nådd finalen i Europas gjeveste turnering.

Med åtte seirer og to uavgjort på ti kamper ser det imidlertid ut til at Premier League-lagene kan være i ferd med å tette luken til de største lagene i Europa.

– Det har en del med penger å gjøre, men vel så mye at Premier League er så attraktivt for de beste managerne. Samtlige står for en fotball som er veldig godt skikket til Champions League, sier TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø Møller.

Flere av managerne til de engelske storklubbene har allerede opplevd stor suksess på kontinentet.

– Guardiola passer Europa fordi fotballen hans er så fullstendig. Han er kanskje den beste. Mourinho er ekstremt god til å få resultater i enkeltkamper, mens Jürgen Klopps stil med hardt press passer bedre mot gode lag i Europa, sier Stamsø Møller.

– City er den største favoritten



Roar Stokke deler Simen Stamsø Mølllers begeistring for Manchester City. De lyseblå står med smått utrolige 32 mål på de siste åtte kampene.

– Det er Pep Guardiola-fotballen som slår ut i full blomst. Den offensive fotballen er så energifrigjørende, og spillerne elsker det, sier Viasat-kommentator Roar Stokke.

58-åringen holdt Manchester City som den største favoritten til ligagullet i England før sesongen, og har ikke endret mening etter Citys fantastiske formkurve. Nå tror han at Guardiolas gutter kan hevde seg i mer enn hjemlig serie.

– De er en av de store favorittene også i Champions League, sier Stokke, og får støtte fra Simen Stamsø Møller.

– De er veldig morsomme å se på. Jeg har aldri sett de så bra, og det overrasker meg litt at spillere som Sterling og Sané plutselig ser så mye mer fotballsmarte ut på så kort tid, sier TV 2-eksperten, som holder City og Chelsea som Englands beste kort.

Sistnevnte vartet opp med en imponerende 2-1-seier borte mot bunnsolide Atlético Madrid på Wanda Metropolitano forrige runde.

– Chelsea har ikke den samme bredden som City har, men førsteelleveren er veldig bra. De har kvaliteter til å nå en kvartfinale. Derfra og ut kan alt skje, slår Stokke fast.

VGs tips: Målrik affære på Etihad

Nå er det igjen duket for et durabelig oppgjør mellom to av de største ligaene i Europa. Tirsdag kommer Napoli på besøk til Manchester.

Og det er ikke bare Manchester City som er i stand til å score mål. Napoli har vært giftige fremover også denne sesongen, og står med åtte seirer og 28 mål i løpet av de åtte første serierundene i Serie A.

Manager Maurizio Sarri er ikke typen til å parkere bussen selv når Pep Guardiolas Manchester City står på motsatt side. Sergio Agüero (a) har meldt seg spilleklar og var på benken i helgens nedsabling av Stoke. Alt ligger til rette for en ny målfest på Etihad.

Vårt tips er derfor over 3,5 mål til 1,75 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 20.40.