Ekspert langer ut mot West Ham: – Blir ganske irritert

West Ham ligger på nedrykksplass etter 12 serierunder. TV 2s Premier League-ekspert tror de kan ligge der ved sesongslutt også.

– Jeg frykter virkelig at West Ham kan rykke ned. Jeg blir langt fra overrasket hvis de gjør det, sier Simen Stamsø Møller til VG.

Laget fra Øst-London har bare vunnet to av sine 12 første kamper og ligger dermed på 18. plass når en tredjedel av sesongen snart er unnagjort. Før landskamp-perioden sparket de trener Slaven Bilic og ansatte ringreven David Moyes, men i debuten hans tapte de 2-0 mot Watford.

– Et av de dummeste sitatene

Stamsø Møller har en lang liste over West Ham-problemer han reagerer på: Treneren, spillernes innstilling, den nye hjemmebanen, ledelsen og overgangene.



1) Trener David Moyes.

Den tidligere Everton-, Manchester United-, og Sunderland-treneren Moyes vakte oppsikt da han uttalte følgende på sin presentasjon som ny West Ham-trener: «Hvis det funker; bra! Hvis ikke, så får jeg se Øst-London i syv måneder, og så drar jeg et annet sted.»

– Det er et av de dummeste sitatene jeg har hørt av en manager noen gang, sier Stamsø Møller, som er oppgitt over at West Ham-styret i det hele tatt ansatte Moyes:

– Det bærer preg av klassisk engelsk ignoranse. Det villeste er at de ikke plukker manageren sin basert på ferske meritter, men på tidligere suksess i en klubb (Everton) som han fikk bygge med tålmodighet og på sin måte. Hele støtteapparatet er også bare britiske menn godt opp i årene som har mislyktes i ganske stor grad i det siste.

SVAK I SUNDERLAND: David Moyes, her under en kamp mot... West Ham som Sunderland-manager forrige sesong, fikk sparken i mai etter å ha ledet klubben til nedrykk. Foto: Lindsey Parnaby , AFP

2) Spillernes innstilling.

– Min følelse er at alle spiller hver for seg. Det har de gjort veldig lenge. Hele laget har det siste halvannet året vært en trist skue. Det er så åpent og giddalaust, man blir ganske irritert av å se spillere som er i en såpass stor og fin klubb, bære drakten med så lite verdighet, sier Stamsø Møller.

3) Den nye hjemmebanen.

Etter en god 2015/16-sesong, som endte med 7. plass, flyttet West Ham fra intime Upton Park etter over 100 år, til romslige og olympiske London Stadium. Den første sesongen på ny hjemmebane endte med 11. plass. Den andre kan se ut til å ende enda verre.

– Klubben hadde en veldig klar og tydelig identitet på grunn av hvor den gamle hjemmebanen lå. Det er det eneste stedet jeg har kjent på kroppen at man nærmer seg stadion på den måten. Men når man drar til det nye stedet, så får man bare en ekkel smak i munnen. Det er nesten som å komme til en flyplass. Sterilt, kjipt og moderne. Du får ikke det samme trøkket heller, for fansen sitter 150 meter unna spillerne, mens de før kunne lukte spillerne, sier Stamsø Møller.

NYTT HJEM: West Ham flyttet inn i London Stadium, som opprinnelig ble bygget til sommer-OL i 2012. Foto: Tony O'Brien , Reuters

4) Ledelsen: David Sullivan og David Gold.

– Det er mangel på en ledelse som har en plan, uten tvil. Samme hvor mye eierne snakker om tilhørighet, så er det bare snakk om profitt. Operasjonen med å flytte klubben gagner dem økonomisk, men på alle andre punkter har de feilet.

5) Overgangene.

Sommeren 2016 hentet West Ham ganske ukjente, men spennende navn som André Ayew, Sofiane Feghouli og Pedro Obiang. Denne sommeren har de satset på etablerte Premier League-navn: Joe Hart, Pablo Zabaleta, Marko Arnautovic og Javier Chicharito.

– Det er to vidt forskjellige strategier. I fjor gjorde de egentlig kloke signeringer, det var smart tenkt, men kanskje litt for mange. Og så gikk de helt, helt omvendt vei denne sommeren med signeringer som du og jeg kunne gjort, gjerne litt avskrevede spillere med kjente navn. Det er to helt forskjellige tilnærminger som begge har gått innmari dårlig. Det er et veldig klart symbol på vingling.

VGs tips: Ny nedtur

Fredag kveld skal Moyes ut i sin første kamp på West Hams utskjelte hjemmebane. Der har laget tapt tre av sine fire siste kamper, inkludert 1-7 i målforskjell på de to siste.

Motstander er Leicester, som tapte, men gjorde god figur mot Manchester City i forrige runde. Før det hadde de spilt seks strake kamper uten tap (3-3-0). Og ettersom West Ham sliter med mange skader (Byram, Fonte, Chicharito), fremstår gjestene som den mest sannsynlige vinneren.

Vi anbefaler derfor et spill på Leicester-seier til 2,60 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.