Ekspert: Fem årsaker til Barcelonas utrolige snuoperasjon

Real Madrid rundspilte Barcelona før La Liga-starten, og ligagullet ble nærmest utdelt før serien var i gang. Men nå er det Barcelona som er en sjarmøretappe unna å kunne kalle seg seriemestere.

– Jeg har vært her i ni år, men det er første gang jeg føler at vi er mindreverdige i forhold til Real Madrid, sa Gerard Piqué i august.

– Et lag uten muskler eller sjel, skrev den spanske avisen AS.

Da hadde hans Barcelona nettopp blitt smadret av Real Madrid i den spanske supercupen, og tapte til slutt 5-1 over to kamper. «Los Blancos» hadde det året tatt sommerferie som verdens desidert beste klubblag, og som regjerende mestere i La Liga, Champions League og klubb-VM.

Enorm snuoperasjon

Nå, et drøyt halvår senere, er ting snudd på hodet. Barcelona er suverene serieledere - 19 poeng foran erkerivalen. De er i tillegg det eneste ubeseirede laget i de europeiske topp 5-nasjonene (Spania, Tyskland, Italia, England og Frankrike), og har stø kurs mot å ta tilbake den spanske tronen.

– Jeg tror mange var litt for opphengt i det som skjedde sesongen før og i forkant av inneværende sesong. Real Madrid vant rubbel og bit, Neymar forsvant, og man var så fokusert på hva Barcelona manglet - at man rett og slett glemte alt de fortsatt hadde.

Så hva har egentlig skjedd? Dette er noen av hovedpunktene, ifølge ekspert på spansk fotball Petter Veland:

1. Manageren:

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland Foto: Viasat

– Ernesto Valverde har vært flink til å bygge laget på sin måte i Barcelona. Han skiller seg veldig ut fra for eksempel Pep Guardiola: Han sender vanligvis laget ut i en 4-4-2-formasjon, han tar hensyn til motstanderen og har fått inn en mer defensiv struktur. Det har ført til at Barcelona sjeldent blir tatt på sengen og det blir færre smeller.

2. Kontinuitet:

– Vi ser et mer solid Barcelona-lag som i første halvdel av sesongen, sjeldent briljerte og som sjeldent vant komfortabelt, men de var veldig ofte solide og fikk gjort jobben. Nå er de blitt tryggere på spillestilen, og stjernegalleriet begynner å levere mer og mer. Så kan vi vel bare sette oss tilbake å nyte det nå som Philippe Coutinho er på plass...

3. Messi vs Ronaldo:

Superstjernene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har de siste ti årene scoret om kapp, og det har alltid blitt levert elleville sifre fra de to, for hver sin spanske giganter.

– Det har utvilsomt vært et nivåfall for Ronaldo, og det blir nok ytterligere forsterket av at lagkameratene hans heller ikke evner å dra lasset eller bidra rundt ham. Når Messi da i tillegg har spillere som leverer rundt ham, blir det slik som det har blitt.

4. Venstrebacken

– Jordi Alba blomstrer igjen, og har vært den desidert beste venstrebacken, både i Spania og i Europa. Å få ham til å fungere igjen har vært med på å holde nivået til Messi oppe, og det er tydelig at de to har et veldig bra samarbeid.

5. Paulinho

– Paulinho-overgangen har faktisk vært en sentral faktor. Han har kommet inn og gitt Barca noe de ikke hadde tidligere, med dype løp, duellkraft og tilstedeværelse. Det er mange små, lette teknikere i Barcelona, mens Paulinho er en litt tyngre spiller, som gir dem en ny dimensjon.

Regjerende Copa del Rey-mester Barca tar den korte turen fra Camp Nou til byrival Espanyols hjemmebane Estadi Cornellá-El Prat til den første av to kamper i cupen.

Vertene må klare seg uten Javier Mascherano (f), Samuel Umtiti (f), Philippe Coutinho (mb), Andrés Iniesta (mb), Paco Alcacer (a) og Ousmane Dembele (a) til dette oppgjøret, og kommer sannsynligvis til å rullere litt på laget. NyervervelsenYerri Mina (f) er ikke med i troppen

Espanyol mangler på sin side Jose Manuel Jurado (mb), Sergio Garcia (a) og Jairo Morillas (a), mens Pablo Piatti (mb) er usikker.

Forrige oppgjør mellom disse to endte med 5-0-seier til byens storebror