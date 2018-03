Dzeko om Chelsea-overgangen som gikk i vasken: - Veldig smigret

Det ble ingen Edin Dzeko-overgang til Chelsea i vinter, men Roma-spissen innrømmer at det var kontakt mellom klubbene.

– Det er sant at det var forhandlinger, men jeg kan ikke si så mye mer konkret, sier den 31 år gamle Serie A-spissen til bosniske Klix, ifølge Metro.

– Det var en haug av spekulasjoner, falske så vel som morsomme. Men jeg var veldig smigret av Chelseas interesse. Det er en klubb jeg virkelig respekterer og beundrer, fortsetter det bosniske Roma-angriperen.

Istedenfor Dzeko fikk London-klubben inn Olivier Giroud fra Arsenal. Dermed fortsetter Italia-eventyret for spissen som står med 13 mål på 27 kamper for Roma denne sesongen.

– De siste ukene har det vært masse historier om at jeg skal forlate Roma, men jeg er fortsatt her. Og det er jeg glad for, for Roma har blitt hjemmet mitt og en veldig viktig del av livet mitt. Fra dag én har jeg følt meg velkommen på en uvirkelig måte, og det kommer jeg aldri til å glemme. Jeg er knyttet til denne byen gjennom noen av mine lykkeligste øyeblikk i livet, sier han.

VGs tips: Roma-seier

Dzeko og Roma ligger på 3. plass i Serie A, et lite hav bak Napoli og Juventus, men kjemper en innbitt kamp mot byrival Lazio og Inter om å havne på topp fire, plassen som gir Champions League. Én av de tre må ta til takke med Europa League, og Roma har bare to poeng ned til Inter på 5. plass. Laget har også snudd formkurven, og etter seks kamper uten seier i ligaen (0-3-3) er det blitt fire seirer på de siste fem.

De fire seirene har alle vært med to mål eller mer, og spesielt forrige runde ble en gedigen opptur da serieleder Napoli ble slått. Mot 9. plasserte Torino må hovedstadsklubben klare seg uten Dzeko (suspendert), og trolig er det tsjekkiske Patrik Schick som får sjansen i hans fravær.

Roma har store forventninger til 21-åringen, men på 12 kamper (fire fra start) har han ennå til gode å score i Serie A denne sesongen. Det er uansett nok kvalitet i dette Roma-laget til å slå Torino, som på sin side kommer fra to strake tap.

Vi går for hjemmeseier til 1,65 i odds. Spillstopp er 20.40, og kampen kan du se på Viasport 2.