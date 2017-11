Disse stjernene kan bli «gratis» etter nyttår

2018 nærmer seg med stormskritt og flere storklubber skjelver: Etter nyttår kan en rekke stjernespillere forhandle med hvem de vil.

Når en spiller har under seks måneder igjen av sin kontrakt, står han nemlig fritt til å forhandle frem en fremtidig kontrakt med hvilken som helst annen klubb, for deretter å gjennomføre en overgang til sommeren – uten at gamleklubben får en overgangssum i retur.

Når 2017 blir til 2018 er det en spektakulær liste med stjernespillere som, slik det ser ut akkurat nå, kan bli hentet «gratis» og signere for en ny klubb til sommeren.

Dette er en fryktet situasjon for selgende klubber, men et drømmescenario for spillere og deres agenter: Ofte får de nemlig store signeringsbonuser ettersom kjøpende klubb slipper å betale en overgangssum, i tillegg til at valgfriheten blir større når selgende klubb ikke er involvert i avtalen.

Og dersom spilleren egentlig ønsker å bli værende i sin klubb, har han ekstra sterke kort på hånden når en kontraktforlengelse skal forhandles frem.

Sánchez, Robben og Herrera

Her er VGs liste over de største stjernene på utgående kontrakt i europeiske storklubber:

Alexis Sánchez (Arsenal): Den chilenske stjernen ble sterkt koblet med Manchester City i sommer, og forventningen er ifølge Independent at han kommer til å signere for Pep Guardiolas klubb før neste sesong.

Arjen Robben (Bayern München): Den 33 år gamle driblevingen holder koken for Bayern. Han la opp på landslaget denne høsten, men forventes å fortsette klubbkarrieren etter denne sesongen. Kan bli et kupp for flere storklubber.

Giorgio Chiellini (Juventus): Midtstopperen skal være sterkt ønsket av sin tidligere manager Antonio Conte i Chelsea, men italienske medier skriver at han kommer til å signere en toårsforlengelse av Juventus-kontrakten.

Mario Balotelli (Nice): Liverpool-floppen har fått en ny vår i fransk fotball: 15 seriemål forrige sesong, åtte mål på kun 12 kamper denne sesongen. Forventes å forlate klubben etter denne sesongen.

Mesut Özil (Arsenal): Kontraktsforhandlingene med Arsenal drar ut. Den kritiserte playmakeren skal være sterkt ønsket av Barcelona, som ifølge spanske medier skal være villige til å signere ham for 20 millioner pund allerede i januar.

Emre Can (Liverpool): Ifølge Liverpool Echo krever tyskeren høyere lønn og en utkjøpsklausul. Jürgen Klopp sa i starten av november at det ikke har skjedd noe nytt i forhandlingene.

Franck Ribéry (Bayern München): Var i samme situasjon for et år siden. Da signerte han en kontraktsforlengelse på ett år. Er 34 år og sliter med skader, så det er uvisst om han forlenger enda en gang.

Leon Goretzka (Schalke 04): 22-åringen vurderes som et av Europas største midtbanetalenter. Ifølge britiske medier er Arsenal fast bestemt på å gjøre ham til Mesut Özils erstatter neste sesong.

Fernandinho (Manchester City): Kom for 30 millioner pund i 2014 og har fått en nøkkelrolle defensivt på Guardiolas midtbane. City-manageren bekreftet at klubben har intensjoner om å forlenge brasilianerens kontrakt.

Marouane Fellaini (Manchester United): Belgieren har blitt en nyttig mann for Mourinho, men ifølge Independent er kontraktsforhandlingene i en «blindgate». Midtbanekjempen skal være aktuell for Galatasaray, Besiktas og Valencia.

Usikkerhet rundt Messi

Listen er enda lengre: Hatem Ben Arfa (PSG), Faouzi Ghoulam (Napoli), Yaya Touré (Manchester City), Ross Barkley (Everton), Luke Shaw (Manchester United), João Moutinho (Monaco), José María Giménez (Atlético Madrid) og Stefan de Vrij (Lazio) kan også være tilgjengelig «gratis» på markedet etter nyttår.

Situasjonen til Lionel Messi er noe mer uklar: Barcelona kunngjorde i juli at argentineren skulle signere en ny avtale frem til 2021 i de kommende ukene, men siden har det vært stille fra storklubben.

Så lenge papirene ikke er signert, vokser bekymringen i den katalanske klubben. At Messi skal forlate klubben til sommeren, fremstår som et svært usannsynlig scenario, men enn så lenge er det fortsatt usikkerhet rundt argentineren.

