Disse kan ta over Everton

David Unsworth (44) leder Everton som midlertidig sjef mot Chelsea i kveld etter at Ronald Koeman (54) fikk sparken. Men trolig vil eier Farhad Moshiri ha ett større navn som fast sjef.

– Jeg har fått muligheten heldigvis i et par kamper. Resultatene fra disse kampene vil bestemme min fremtid som Everton-manager. Vi har ikke avgjort hvor mange kamper. Jeg vil prate med eierne hver dag, sier Unsworth på pressekonferansen tirsdag.

Mandag fikk Ronald Koeman sparken etter en håpløs sesongåpning. Tross at laget handlet for rundt 1,7 milliarder kroner i sommer ligger klubben på 18. plass med åtte poeng etter ni kamper. Det er klubbens svakeste Premier League-innledning siden 2005-06-sesongen, ifølge Opta.

Carragher trekker frem Silva



Unsworth er et naturlig valg til å være fungerende sjef for Everton, ettersom han kommer fra jobben som U23-manager og har spilt over 300 kamper for klubben. Britisk presse spekulerer likevel i at klubben ønsker seg større navn.

– Everton har to muligheter nå som Koeman er ute. Da er Sean Dyche den mest realistiske muligheten. Eller de kan gi Unsworth sjansen ut sesongen og stole på at han fjerner nedrykksfaren. Etter sesongen vil mulighetene være større for å finne ledige trenere, blant annet nåværende Watford-trener Marco Silva, skriver Jamie Carragher i sin faste The Telegraph-spalte (krever innlogging).

Kandidater



Norsk Tipping har satt opp odds på neste permanente Everton-manager. Liverpool-klubben har mer betydelig mer penger å rutte med nå enn før, og slik er spekteret over mulige Everton-sjefsemner bredere enn tidligere.

Sean Dyche (46) til 3,25 i odds. Det er ikke mer enn tre uker siden Dyche ledet sitt Burnley til borteseier over Everton (1-0). Han har vært Burnley-manager siden 2012 og har etablert klubben i Premier League. Everton-spillerne må være forberedt til å ofre «alt» under hans ledelse. Spørmålet er om han har et stort nok navn for Everton

David Unsworth (44) til 4,00 i odds. Den tidligere Everton-forsvareren skal være høyt ansett internt i Everton-systemet etter den jobben han har gjort med klubbens U23-lag siden 2013. I går meldte Unsworth sin interesse for jobben på permanent basis.

Carlo Ancelotti (58) til 7,50 i odds. Dette er «glamour»-valget. Italieneren er treneren som har vunnet Champions League flest ganger. Men er et lite sannsynlig valg ettersom han meldte at han skal ha en pause ut sesongen etter at han nylig fikk sparken hos Bayern München.

Thomas Tuchel (44) til 8,00 i odds. Tyskeren har vært arbeidsledig etter at han forlot Borussia Dortmund i mai, bare dager etter å ha vunnet den tyske cupfinalen. Ifølge Sky Sports skal han være åpen for en trenerjobb i Premier League. Men det kan godt hende at han er mest interessert i å avvente en mulig jobb i Bayern München til sommeren.

Eddie Howe (39) til 25,00 i odds. Det «romantiske» valget, og et langskudd i denne sammenhengen. Men Bournemouth-manageren har aldri lagt skjul på at han vokste opp som Everton-fan. Det kan være at han føler at tiden er inne til å et steg videre i karrieren ved å overta enn større PL-klubb enn sin nåværende.

Øvrige mulige navn på Norsk Tippings oversikt er blant annet Marco Silva (10,00), Sam Allardyce (10.00), David Moyes (15,00), Rafa Benitez (20,00), Ryan Giggs (25,00) og Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær (100,00).

Vi er spent på hva slags Everton-lag som møter opp i aften etter søndagens juling hjemme mot Arsenal. Da var Everton-spillerne konstant på etterskudd i dueller og forsvaret alt annet enn kompakt.

Idrissa Gueye (mb) soner, men Morgan Schneiderlin (mb) er friskmeldt.

Chelsea gjennomførte en imponerende snuoperasjon hjemme mot Watford lørdag, og vant 4-2. Laget stilte med et sterkt mannskap i forrige ligacuprunde der Championship-klubben Nottingham fikk 1-5-stryk. I kveld er Victor Moses (f), Danny Drinkwater (mb) og N'Golo Kanté (mb) ute.

London-klubben har vunnet turneringen fem ganger, Everton aldri. Det beste rådet vi kan gi er å vente med tunge oddsspill til startlagene er klare drøye timen før avspark. Men i utgangspunktet har vi mest tro på vertene, og foreslår hjemmeseier i et 0-1-handikappspill til 2,00 i odds. Spillestopp er kl. 20.40, og Viasport 1 sender kampen.