Diego Costa gjør comeback: – Har ventet på dette lenge

For første gang på syv måneder skal bråkmakeren Diego Costa spille en fotballkamp igjen.

Han har ikke spilt klubbfotball siden FA-cupfinalen for Chelsea mot Arsenal i slutten av mai. Hans forrige offisielle kamp var en landskamp med Spania mot Makedonia den 11. juni.

Onsdag kveld, etter et drøyt halvår utenfor fotballbanen, er Costa tilbake. I katalanske Lleida skal den kontroversielle spissen få sine første minutter etter å ha gjort comeback i Atlético Madrid.

– Han er klar, sier trener Diego Simeone ifølge Marca.

– Jeg har ventet på dette lenge. Jeg vil bare spille så fort som mulig, jeg er lei av å trene, sier Diego Costa, som nyttårsaften ble presentert på klubbens nye storstue Wanda Metropolitano.

Bittert brudd

29-åringen forventes ikke å spille fra start, men får trolig noen minutter fra benken i den første av to åttedelsfinaler i den spanske cupen. I beskjedne omstendigheter, borte mot Lleida Esportiu fra tredje nivå, skal Costa sette punktum for et turbulent halvår som startet med et bittert brudd med Chelsea-manager Antonio Conte.

Her tar Costa av på sjefens pressekonferanse:

En tekstmelding fra Conte i sommer skal ha gjort Costa oppmerksom på at han ikke lenger var ønsket i London-klubben, til tross for at han scoret 52 seriemål og bidro til at de vant to Premier League-trofeer på tre sesonger.

I midten av august langet den spanske landslagsspissen ut mot Chelsea i et oppsiktsvekkende intervju.

– Jeg blir nektet tilgang til førstelagets garderobe, så jeg får ikke holde kontakten med gutta. Jeg er ingen kriminell, men det er slik jeg blir behandlet. Det synes jeg er urettferdig, sa Costa.

Chelsea-sjefen reagerte på spesielt vis da han ble konfrontert med Costas uttalelser:

Han rakk ikke å signere for Atlético Madrid før et godt stykke ut i september, lenge etter at overgangsvinduet hadde stengt, så han har ikke fått spille offisielle kamper for klubben han scoret 37 seriemål på to sesonger for mellom 2012 og 2014.

Nå er forventningene store til at Costa kan danne et fryktinngytende spisspar i tospann med lagets største stjerne Antoine Griezmann. Mot Lleida er det imidlertid Fernando Torres og Kévin Gameiro som forventes å starte på topp, mens Costa og Griezmann er forespeilet en plass på benken.

Lleida holder til i midtsjiktet på tredje nivå i det spanske ligasystemet. De slo oppsiktsvekkende nok ut Real Sociedad i forrige cuprunde, men står med ni ligakamper på rad uten seier. Det skal være en motstander langt innenfor Atléticos rekkevidde.

