Dette har ikke skjedd Real Madrid på 45 år

Real Madrid har elleville forventninger til seg. Nå får de tyn i spansk presse for å ikke score nok mål.

I løpet av sesongens 15 første kamper har ikke Real Madrid klart å score fire mål i samme kamp. Det har ikke skjedd siden 1972, skriver Marca og stusser over hvordan det er mulig med Real Madrids-angripere.

– Real Madrid blir fanget av sitt eget høye nivå, som Barcelona ble under Pep Guardiola og AC Milan med nederlenderne på 90-tallet. De tar herredømmet og forventningene blir så store, sier Jan Åge Fjørtoft, tidligere landslaggsspiller og TV-ekspert.

To mål i snitt



På de første ni matchene i La Liga har det blitt 18 mål, et snitt på to scoringer per kamp. Med fem seirer, to uavgjorte og ett tap har Real Madrid fem poeng opp til Barcelona på topp - som har scoret åtte mål mer.

– Forventningene er så høye og har alltid vært det. Det er nesten komisk når man sitter på tribunen på Bernabeu. Fansen er ekstremt forventningsfulle. De forventer at noe spektakulært skal skje i hvert angrep. Bommer Ronaldo en gang eller to, blir de helt oppgitt, forklarer Fjørtoft.

Se Real Madrids fine mål:

Med seks seirer på de siste syv kampene virker Zinedine Zidanes mannskap å nærme seg formen.

– Zidane gir et fantastisk inntrykk og fremstår veldig bra. Både når det går bra og dårlig. Han er tilgjengelig, trygg og på for media. Det tror jeg er en del av hans suksess, sier Fjørtoft, som kjenner Zidane fra intervjusonen gjennom sin Viasat-jobb.

– Blir å regne med



Cristiano Ronaldo får ofte kritikk tross hans enorme prestasjoner, men denne sesongen til nå har det gått smått for portugiseren i seriespillet. Mens han står med fem mål på tre Champions League-kamper, har det bare blitt ett mål på fem kamper i serien.

– De blir nok å regne med i serie og Champions League. Fortsatt er nivået så høyt på spillerne. Spørsmålet man må stille er, slipper man forberedelsene og konsentrasjon noen få prosent etter to Champions League-titler på rad og serietriumf i fjor? Jeg sier ikke at de gjør det, men spørsmålet må stilles, mener Fjørtoft.

Kommenatoren trodde ikke sine egne øyne etter Ronaldo-bom:

Kveldens kamp gjelder 4.runde i cupen og første oppgjør av to. Fuenlabrada holder til daglig til på andreplass på tredje nivå, eller Segunda B, gruppe 1. Har vunnet samtlige bortekamper, mens hjemmestatistikken viser 2-2-1.

Fuenlabrada er en forstad like sør for Madrid, og er hjemstedet til Atlético Madrids Fernando Torres, og slik bærer hjemmearenaen megastjernens navn. Alle som ikke er skadet er tatt ut i hjemmelagets tropp.

Real Madrid har sikret seg fem seirer og én uavgjort på seks seneste kamper i alle turneringer, hvilket isolert sett er godkjent. Med reiser til Girona i det politiske betente Catalonia og til Tottenham i Champions League kommende uke er det sannsynlig at storklubben sparer spillere her. Nøyaktig hvem og hvor mange vet vi mer om nærmere kampstart. Men hverken Keylor Navas (k), Dani Carvajal (f) eller Gareth Bale (a) er med.

Favorittoddsen her er skrudd så lavt ned at alt annet enn å spekulere i en overraskelse er bortimot uanstendig. Vi foreslår derfor U-oddsen til 4,85 i et 1-0-handikappspill. Spillestopp er kl. 21.25 og Viasport 1 viser kampen.