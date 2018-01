Derfor vinner Manchester City «aldri» på Anfield

Manchester City har ikke slått Liverpool på Anfield siden 2003. Yaya Toure (34) tror det handler om stolthet.

Manchester City har hatt en helt ellevill sesong, troner suverent øverst i Premier League og har vunnet hele 20 av 22 kamper i ligaen. Neste hinder er Jürgen Klopps Liverpool.

Det ble en forrykende kamp og 5-0-seier for City da de to storklubbene møttes på Etihad tidligere denne sesongen, men det spørs om selv et så bra Manchester City-lag som dette klarer å vinne på Liverpools hjemmebane.

Det gjør de nemlig «aldri». Det er hele 15 år siden forrige gang de vant på Anfield.

Fire poeng på ti forsøk



Manchester City- og Elfenbenskysten-stjernen Yaya Toure har en teori om hvorfor. Han tror at de som spiller for den tradisjonsrike klubben Liverpool, hever seg mot «jyplingene» som prøver å ta over den engelske fotballtronen.

– De siste fire fem årene har City vært sterke og vunnet trofeer. Lag som Liverpool og Manchester United har vært øverst på kjeden i engelsk fotball i lang tid, og de liker ikke når vi vinner, sier Yaya Toure, ifølge Manchester Evening News.

– Det blir en stor og tøff kamp, legger han til.

Kalenderen viste 3. mai 2003 sist Manchester City tok med seg alle tre poengene den korte turen fra Liverpool til Manchester. Da vant de lyseblå 2-1, etter to scoringer – en av de på overtid – av Nicolas Anelka. Tsjekkeren Milan Baros scoret Liverpools mål i den kampen (en kamp John Arne Riise også for øvrig spilte i).

Siden har det blitt mager poengfangst i Liverpools storstue. Seks Liverpool-seiere, fire poengdelinger og ingen City-triumfer, for å være eksakt.

Fire poeng, altså.

– Jeg har dårlige minner fra å spille der (på Anfield). Det er alltid vanskelig, de har et bra lag med en dyktig manager, og det blir en stor test for oss, sier Yaya Toure.

– Hvis vi kan dra dit og vinne, vil det gi oss en enorm selvtillitsboost som vil hjelpe oss resten av sesongen.

VGs tips: Citys miserable Anfield-rekke fortsetter

Manchester City har vært i en egen klasse denne sesongen, men vi tror likevel ikke de vinner på Anfield denne gangen heller. De var i aksjon i ligacupen i midtuken, mens Liverpool har hatt muligheten til å lade opp helt siden FA-cup-avansementet mot Everton forrige fredag.

Dette blir Liverpools første kamp siden salget av Philippe Coutinho, og det blir utvilsomt spennende å se hvordan rødtrøyene nå kommer til å fremstå.

Coutinho er borte, og vertene kommer i tillegg til å mangle både Alberto Moreno (f) og kaptein Jordan Henderson (mb) til oppgjøret. De gode nyhetene er imidlertid at deres beste spiller denne sesongen, Mohamed Salah (a), sannsynligvis er spilleklar. Manchester City mangler på sin side Gabriel Jesus (a) og muligens David Silva (mb).

Vi prøver oss på et uavgjortspill til 3.35 i odds. Spillestopp er klokken 16.55 og kampen vises på TV 2 Sport Premium. Du kan også følge den på VG Live.