Derfor kan Napoli-stjernen Dries Mertens bli et «røverkjøp»

Napolis målmaskin Dries Mertens (30) bekrefter at han har en relativt lav utkjøpsklausul som gjør ham til et potensielt kupp for enda større klubber.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

I et større intervju med den belgiske avisen HLN forteller Mertens, som har levert 12 mål og seks målgivende pasninger på 19 kamper denne sesongen, at han har en utkjøpsklausul på 28 millioner euro, som tilsvarer drøye 275 millioner kroner.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Svimlende sifre i utgangspunktet, men relativt beskjedent når man vet at Neymar i sommer ble solgt til PSG for over to milliarder kroner, og at det har vært rundt 75 overganger til Premier League-klubber som har overgått en slik sum.

Liverpool-stjerne: Vraker Klopp fra drømmelaget

I samme prisklasse finnes spillere som Danilo (Manchester City), Christian Benteke (Crystal Palace) og Islam Slimani (Leicester).

– Det er sant, vi forhandlet frem den klausulen i sommer. I fjor vinter fikk jeg et tilbud fra Kina, der jeg ville tjent en vanvittig sum. Men Napoli ville ikke miste meg, og jeg ville bli værende, så det ble ingenting ut av det, sier Mertens til HLN.

Sjokkert over det som skjer i forkant av denne Mertens-scoringen:

– Jeg har blitt et røverkjøp

– Men hva hvis et nytt tilbud skulle komme? Det er derfor jeg ønsket utkjøpsklausulen i kontrakten min. Det er sant at 28 millioner euro ikke er mye for en kinesisk klubb, og det er en fin sum for Napoli også. Eller, det var i hvert fall det før Neymar dro til PSG, for nå behandler folk 28 millioner euro som om det var ingenting, sier belgieren.

United-svenske: Fra huggestabbe til hyllest

Mertens har tidligere bekreftet at Chelsea har vist interesse for ham, og ifølge britiske medier er også Manchester United ute etter mannen som ble nummer to på den italienske toppscorerlisten forrige sesong (28 mål i Serie A).

– Jeg har blitt et røverkjøp. Hvor finner du en spiller som scorer 28 mål i Serie A og koster 25 millioner euro? Ingen steder, ikke sant? Jeg gjorde gode forhandlinger, sier Mertens.

Se denne drømmescoringen fra en annen Napoli-stjerne:

VGs tips: Uavgjort

Han har vært en sentral figur på et Napoli-lag som har fått en eventyrlig start på Serie A-sesongen. Mertens & Co er serieledere med 12-2-0 etter 14 kamper, og imponerende 35-9 i målforskjell.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Fredag kveld venter sesongens kanskje tøffeste kamp så langt, når regjerende mester og nåværende tredjeplass Juventus kommer på besøk. Storheten fra Torino har levert noe rotete resultater i det siste (2-2-1) og har, i likhet med Napoli, en nøkkelkamp i Champions League som venter i midtuken.

Napoli har hatt god kontroll i hjemmekampene mot Juventus de siste årene, med kun ett tap på 13 kamper på Stadio San Paolo, så en borteseier virker usannsynlig. Men vi tror Juventus kan få med seg et viktig bortepoeng i det som trolig blir en jevn kamp.

Vår anbefaling er dermed et uavgjortspill til 3,10 i odds. Kampen vises på Viasport 2. Spillestopp er klokken 20.40.