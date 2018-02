Derfor hviles Cristiano Ronaldo – igjen

Cristiano Ronaldo (33) hviles i Real Madrids andre bortekamp på rad.

Den portugisiske stjernen blir ikke med lagkameratene til Barcelona for å møte Espanyol tirsdag kveld. Akkurat som han ikke var med i troppen til bortekampen mot Leganés forrige uke.

Den restriktive bruken av Ronaldo er til å kjenne igjen. Real Madrid-trener Zinédine Zidane viste også i fjor at han er opptatt av at superstjernen ikke skal slites ut, og at han er klar over at han ikke lenger kan spille alle kamper, slik han gjorde for noen år siden.

Topper formen på våren

Rafael Benítez klarte ikke å overtale Ronaldo, men etter at Zidane tok over som trener i januar 2016, har portugiseren begynt å gå med på å bli spart i større grad.

– Ronaldo kjempet først imot forandringen. Han nektet å høre på Benítez, sa den spanske fotballeksperten Guillem Balagué til VG i forbindelse med en sak om den «nye» Cristiano Ronaldo i fjor.

– Zidane begynte å behandle Ronaldo på en ny måte; han byttet ham ut under kamper, hvilte ham i noen kamper og begynte å snakke mer med ham. Han sa at han ikke ønsket å slite ham like mye ut som i de foregående sesongene, og at han ønsket å holde ham fysisk sterk gjennom hele sesongen, sa Balagué.

Det slo positivt ut på prestasjonene på våren i fjor: Ronaldo scoret vanvittige ti mål fra kvartfinalen til finalen i Champions League.

Nå ser man antydninger til at 33-åringen er på vei mot en lignende formtopp: Etter å ha underprestert (etter egne standarder) i den første delen av sesongen, har Ronaldo scoret hele 12 mål på de siste syv kampene.

– Cristiano kjenner seg selv veldig godt, og vi snakker alltid med ham. Det er veldig viktig at vi alltid har ham i toppform. Han vet at han fra tid til annen må hvile, og sånn er det. Sesongen er veldig lang og han skal også spille VM ved sesongslutt, forklarer Zinédine Zidane i forkant av tirsdagens bortekamp.

Det begynner å se lysere ut for Real Madrid. Krisen har roet seg etter fem strake seirer, alle med minst to måls margin, inkludert den uhyre viktige 3-1-seieren hjemme mot PSG i Champions League.

Nå møter de et Espanyol-lag som siden nyttår både har slått (i cupen) og spilt uavgjort (i ligaen) mot Barcelona, men som likevel må sies å være i ganske svak form: Syv strake kamper uten seier og fire strake uavgjort gir laber poengfangst for den nåværende 16. plassen.

Det er også en motstander Real Madrid pleier å gruse: De 11 siste oppgjørene har endt med Madrid-seier, og de åtte siste har blitt vunnet med minst to mål.

Det er også en motstander Real Madrid pleier å gruse: De 11 siste oppgjørene har endt med Madrid-seier, og de åtte siste har blitt vunnet med minst to mål.