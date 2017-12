Derfor er Manchester United avhengige av Paul Pogba

Manchester United kan prise seg lykkelige over at Paul Pogba (24) er tilbake når julen ringer inn.

For nå begynner hardkjøret i Premier League. Fra lille julaften til første nyttårsdag skal de spille fire seriekamper: Borte mot Leicester, hjemme mot Burnley, hjemme mot Southampton og borte mot Everton.

Da er det en fordel å ha sin mest verdifulle spiller tilbake.

Tallene sier det meste om hvor viktig Pogba har vært for klubblaget sitt: Franskmannen har ikke tapt en Premier League-kamp siden 4-0-tapet borte mot Chelsea den 23. oktober 2016.

Football 365, som kaller Pogba «Premier Leagues mest verdifulle spiller», skriver at Pogba har startet 41 seriekamper siden den gang. Av disse har han vunnet 27 og spilt 14 uavgjort.

Når Pogba ikke har spilt, som ofte har vært tilfelle på grunn av skader og suspensjoner, har Manchester United tapt fem ganger og spilt seks ganger uavgjort på 18 seriekamper.

Det utgjør en svimlende forskjell: Med Pogba tar Manchester United 2,3 poeng i snitt per kamp. Uten ham er snittet nede på 1,5.

«Mer forutsigbart» uten Pogba



I løpet av hele 2017, hvor Pogba har gått glipp av hele 35 prosent av lagets seriekamper, har Manchester United vært nødt til å klare seg uten ham i to kamper mot Manchester City og bortekamper mot Chelsea, Liverpool, Tottenham og Arsenal. På disse kampene har laget tatt to poeng og kun scoret to mål.

Overfor Sky Sports deler tidligere Manchester United-spiller Phil Neville sine tanker om Pogbas innflytelse på lagets prestasjoner.

– Når jeg ser Manchester United uten Paul Pogba, ser jeg et lag som går fra et som kan knuse motstandere med tre eller fire mål, til et arbeiderlag. Pogba er en leder i det han gjør. Han gjør United finere å se på, og han frigjør angrepsspillerne gjennom sin forståelse med Lukaku, Lingard, Martial og Rashford, sier Neville.

– Som en angriper gir han deg den gnisten og arrogansen. Når han ikke spiller, blir det mer forutsigbart. Og uforutsigbarhet er virkelig viktig for United, sier han.

Football 365 ser på de underliggende tallene som viser hvor dominerende Pogba er: Han har i snitt 1,04 touch per minutt (klart best på laget), slår 0,81 pasning per minutt (også best på laget), fyrer av nest flest skudd (hvert 27,9. minutt mot Lukakus 28,5) og gjennomfører flest vellykkede driblinger (hvert 31,1. minutt mot Martials 31,0).

Det kan skaffe Manchester United flere verdifulle poeng i romjulen.

Her dytter Pogba reporteren i vannet:

VGs tips: Uavgjort

Men først skal José Mourinhos menn spille borte mot Bristol City i ligacupens kvartfinale. Pogba forventes å være tilbake i startoppstillingen, ettersom han har ferdigsonet sin suspensjon, men ellers kommer laget til å være ganske reservepreget.

De skal passe seg så de ikke undervurderer Bristol, som leverer råsterke prestasjoner i Championship. De har vunnet fire strake kamper og ligger på tredjeplass med kun tre tap totalt. I ligacupen har de allerede slått ut tre PL-lag: Watford, Stoke og Crystal Palace.

Vi tror Bristol kan holde Manchester United til uavgjort etter ordinær tid. Det gir en odds på 4,35. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.55.