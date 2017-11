Derfor blir RBK-Trondsen «snytt» for medalje

Hadde det ikke vært for en regelendring fra 2012, kunne Rosenborg-profil Anders Trondsen (22) fått to Eliteserie-medaljer denne sesongen.

Selv om gamleklubben Sarpsborg, som han spilte 18 seriekamper for frem til RBK-overgangen i august, skulle sikre bronseplass eller klatre til sølvplass i siste serierunde søndag, så vil ikke Trondsen få tilsendt noen medalje for det.

I 2012 fikk nemlig den nylig avdøde idrettshistorikeren Tom A. Schanke gjennomslag for å begrense antall medaljer en spiller kan vinne.

Tre vant doble medaljer

Frem til da kunne en spiller vinne to Eliteserie-medaljer ved sesongslutt så lenge han hadde spilt minst tre kamper for to forskjellige klubber. Før 2004 lå kravet på elleve kamper, men etter at det ble justert ned, oppstod tre tilfeller av doble medaljevinnere:

• I 2006 spilte Thorstein Helstad første halvdel av sesongen for Rosenborg, og andre halvdel for Brann. Ved sesongslutt satt han igjen med både Rosenborgs gullmedalje og Branns sølvmedalje.

• Samme år gikk Ardian Gashi fra Vålerenga til Brann på sommeren. Han endte dermed opp med både VIFs bronse og Branns sølv.

• I 2011 ble Thomas Holm lånt ut fra Molde til Tromsø halvveis i sesongen. Med det kunne han ved sesongslutt feire både Molde-gull og Tromsø-sølv.

Trondsen feiret gull med kanonkule:

– Var for dumt

Men i kjølvannet av Holms doble medaljetriumf bestemte Schanke seg for å ta grep. I 2012 endret Fotballtinget regelverket etter forslag fra Schanke. Dermed kunne en spiller nå kun ta én medalje i Eliteserien hver sesong. Den medaljen som da blir tildelt, er den som tilhører det laget spilleren avslutter sesongen med.

– Jeg syntes at det var for dumt at man kunne få to medaljer i serien, det var en håpløs regel, sa Schanke til Aftenposten i 2015.

ENDRET REGLENE: Tom A. Schanke. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Siden den gang har to spillere blitt snytt for doble medaljer:

• Alexander Søderlund var den første som ble rammet av regelendringen. Spissen begynte 2013-sesongen i Haugesund og avsluttet den i Rosenborg. Tidligere ville han fått medalje for Rosenborgs sølv og Haugesunds bronse, men etter endringen ble sistnevnte medalje fjernet.

• Riku Riski var i fjor kvalifisert til å få gullmedalje for Rosenborg, ettersom han hadde spilt 14 kamper for trønderne på vårsesongen, men ettersom han på høsten ble lånt ut til Odd, som endte på bronseplass, så endte han bare opp med den.

Nå ligger Trondsen an til å oppleve det samme som Søderlund og Riski.

Lillehamringen får likevel en grunn til å krysse fingrene for Sarpsborg snart: Ettersom Rosenborg ikke spiller cupfinale, så kommer Trondsen til å få en ny gullmedalje dersom Sarpsborg slår Lillestrøm på Ullevaal Stadion den 3. desember.

Trondsens målgivende pasninger hylles:

