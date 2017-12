Derfor blir Griezmann aldri Arsenal-spiller

Antoine Griezmann (26) forteller i sin selvbiografi at det er én bestemt grunn til at han aldri vil bli Arsenal-spiller.

I sommer gikk ryktene på Atlético Madrid-stjernen var på vei til Manchester United. Nå forteller den ettertraktede landslagsangriperen at han var på nippet til å bli Arsenal-spiller allerede sommeren 2013.

Det var hans tidligere agent Eric Olhats som hadde blitt kontaktet av Arsenals gamle forsvarer og senere sjefsspeider i Frankrike, Gilles Grimandi. Sistnevnte fortalte om Arsene Wengers interesse for landsmannen.

Griezmann var i form for Real Sociedad, der han hadde dunket inn ti mål fra venstrekanten. Han var klar for å snakke med Wenger. Som drøyde med å realisere interessen, ifølge boken som er gjengitt med utdrag i The Independent.

«Jeg ventet, jeg ventet og jeg fortsatte å vente», beskriver Griezmann i boken sin.

«Da vi ikke hørte noe fikk jeg agenten til å ringe Grimandi, som sa at Wenger fortsatt ville ha meg og at jeg bare måtte vente litt til.

«Glem det»



Bare noen timer før overgangsvinduets stengetid fikk vi omsider vite at Arsenal ikke ville legge inn bud likevel. Jeg liker ikke å bli fortalt noe når det ikke blir fulgt opp», forklarer Griezmann.

«Så da Eric (agenten) senere fortalte meg at London-klubben påny var interessert svarte jeg ham «Glem det» siden de lot oss i stikken forrige gang», beskriver den nåværende Atlético Madrid-spissen - som i dag er verdt 80 millioner euro, ifølge transfermarkt.de

Til kveldens kamp leder Chelsea Champions League-gruppe C med ti poeng, Roma har åtte og Atlético Madrid står med seks. Spanjolene har bare tapt én kamp i høst - hjemme mot nettopp Chelsea. Likevel har ikke sesongen så langt vært en kjempesuksess.

