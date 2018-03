«Den uventede frelseren»: Slik har Gattuso gjort Milan til et vinnerlag igjen

Gennaro Gattuso (40) og AC Milan har ikke tapt på 13 kamper og bare sluppet inn tre mål i hele 2018. – Så feil kan man ta, sier Viasat-ekspert Rolf Otto Eriksen om suksessen.

Tidenes nest mestvinnende Champions League-lag, AC Milan, har ikke vunnet et stort trofé siden ligatittelen i Italia ble sikret i 2010/11-sesongen. Men selv om klubben brukte over én milliard kroner netto forrige sommer på spillerkjøp, har de ikke klart å reise den berømte kjerringa.

Helt til Gennaro Gattuso ble ansatt som hovedtrener i slutten av november i fjor.

Siden den gang har pipen fått en annen lyd, og på de 13 siste kampene står klubben uten tap (9-4-0). På de har Rossoneri bare sluppet inn fire mål.

– En uventet frelser, beskriver Adam Summerton ham som for nettstedet Football Italia.

– Det er ingen som betvilte Gattusos spillerkarriere i klubben (var med på å vinne ti store titler), men trener-CV-en hans var ikke i nærheten av like imponerende, fortsetter han.

Gattuso var trener for AC Milans yngre spillere før Vincenzo Montella ble sparket som A-lagstrener og Gattuso rykket opp i gradene mot slutten av november i fjor. Før det hadde han vært trener for mindre klubber i Italia.

– Det var stor skepsis til Gattuso da det ble klart at han tok over etter Montella. Det er mange, meg inkludert, som husket tilbake på spilleren Gattuso, rivjernet, og tenkte på ham som en litt primitiv trener, sier Viasat-kommentator Rolf Otto Eriksen til VG.

– Så feil kan man ta, legger han til.

– Hvordan har Gattuso gjort Milan til et vinnerlag igjen?

– Først og fremst har han fått de til å stå frem som en enhet. Spillerne er jo de samme, men de har fått en helt annen innstilling. Spillerne sier det selv også: «vi løper lenger» og «alle er innstilt på å ofre alt», svarer Serie A-eksperten.

– Hvordan forklarer du at han nå får en slik «plutselig» suksess?

– Jeg tror det i stor grad har med å si at han har «kommet hjem». Milan var klubben han virkelig fikk det til som spiller og nøt suksess, og jeg tror han har en veldig følelse av å være på rett sted. Og så har han tatt med seg den vinnermentaliteten han hadde som spiller og overført den til spillerne sine, sier eksperten.

Eriksen bemerker at det fortsatt er relativt tidlig i Gattusos trenerkarriere i Milan, og det er den tidligere midtbaneterrieren selv klar over.

– Jeg er ingen stor trener. Jeg er langt ifra noen guru, bedyret Gattuso selv da rekken av ubeseirede kamper ble forlenget til 13 og laget sikret en plass i Coppa Italia-finalen på bekostning av Lazio.

Torsdag er Milan en del av Europa League-rundens godbit. Kampen mot Arsenal blir av noen oppfattet som en europeisk gigantduell, men av andre som en kamp mellom to klubber som en gang var store.

For Milan sin del kommer kampen på rett tid, for norditalienerne har virkelig fått orden på det med 9-4-0-flyt på 13 siste kamper (alle turneringer). De seks seneste av disse kampene var uten baklengsmål. Og bare ett innsluppet mål etter pause i 2018 antyder at laget er mer fysisk robust enn tidligere.

Utover Leonardo Bonucci (f) og Lucas Biglia (mb) mangler laget noe e-cuperfaring. Men de hadde null problemer med Ludogorets fra Bulgaria i februar. Andrea Conti (f) er eneste forfall.

De siste vinterukene har vært på den andre siden vært kjipe for Arsenal, og med åtte tap på 13 siste kamper i alle turneringer hviler presset på manager Arsène Wenger.

Slik det står er trolig Europa League lagets beste sjanse til å sikre seg Champions League-deltagelse neste sesong, men første bud må være å rense vekk den tilsynelatende tafattheten som har herjet spillet nylig.

Pierre-Emerick Aubameyang (a) kan ikke spille E-cup og Alexandre Lacazette (a) er skadet, men sannsynligvis får spillere som David Ospina (k), Hector Bellerin (f) og Aaron Ramsey (mb) spille fra start igjen her.

Ut fra lagenes respektive formkurver ser 1,95 på hjemmeseier ut som et brukbart spill.