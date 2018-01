De Gea nekter å snakke om ny Manchester United-kontrakt

José Mourinho ber Manchester United om å tilby suksesskeeper David De Gea ny kontrakt. Men spanjolen vil ikke snakke om det nå.

De Gea, som VG kåret til verdens beste keeper i 2017, har kontrakt frem til sommeren neste år. Manchester United har i tillegg en opsjon på å forlenge den med ytterligere ett år.

– Vi kommer selvfølgelig ikke til å droppe den opsjonen. Men vi vil også prøve å få ham til å signere en ny kontrakt som holder ham her mye lengre enn som så. Jeg stoler på ledelsen og jobben de gjør, sier Mourinho ifølge Sky Sports.

Vil ikke svare

Portugiserens åpne frieri til De Gea besvares med unnvikende svar. På spørsmål om kontraktsforhandlinger er aktuelt svarer Manchester United-keeperen:

– Jeg synes ikke dette er riktig tidspunkt til å begynne å snakke om fremtiden. Det er ikke riktig tidspunkt til å snakke om kontrakter.

Men til tross for at han ikke ønsker å bekrefte at han ønsker å forlenge United-avtalen, er De Gea full av lovord om klubben sin.

– Bare det å være en del av klubben, er spesielt i seg selv. Det er noe man alltid er svært stolt av, sier han til Sky Sports.

Sisteskansen har fått en perfekt start på det nye året, ettersom han har holdt buret rent i de to første seriekampene i 2018: 2-0-seieren borte mot Everton og 3-0-seieren hjemme mot Stoke.

I tillegg vant United 2-0 over Derby i FA-cupen, med Sergio Romero i mål, så fasiten i år er full pott og 7-0 i målforskjell. Det gjør at Mourinhos menn er storfavoritter mot et Burnley-lag som imponerte frem til deesember, men som står uten seier på sine syv siste kamper (0-3-4).

