De Bruyne kan ha avslørt Sánchez-overgang: – Vil tilføre laget noe

Ifølge Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne (26) er det bare et spørsmål om «når» Alexis Sánchez (29) signerer for klubben.

Britiske medier spekulerer i om den belgiske Manchester City-spilleren kan ha forsnakket seg og avslørt at Sánchez forlater Arsenal til fordel for den lyseblå delen av Manchester.

«De Bruyne kommer med et sterkt hint til at Sánchez blir Manchester City-spiller i januar», skriver Daily Mail. «De Bruyne virker å bekrefte at Sánchez signerer», skriver Mirror.

– Alle gjør en god jobb. Når han kommer, vil han tilføre laget noe, sier De Bruyne om Sánchez ifølge Independent.

– En veldig god spiller. Vi får naturligvis se hva som skjer i overgangsvinduet. Vi trenger ikke å bry oss om det. Hvis en god spiller kommer til oss, er det bra, men hvis ikke vil vi klare oss med det laget vi har. Vi er i en god periode, sier De Bruyne.

Bud på 20 mill.

Spekulasjonene stormer rundt Sánchez før onsdagens ligacupkamp mot Chelsea. Ifølge The Guardian har Manchester City kontaktet Arsenal og kommet med et bud på 20 millioner pund for den chilenske angrepsspilleren, som har kontrakt med London-klubben ut sesongen.

City skal allerede ha tilbudt Sánchez en kontrakt med klubben frem til 2023, med en ukelønn på 250.000 pund.

– Når det kommer henvendelser, så svarer man, men for øyeblikket er det veldig stille, sa imidlertid Arsenal-manager Arsène Wenger på tirsdagens pressekonferanse ifølge Sky Sports.

Til tross for at spilleren kobles stadig sterkere til Manchester City, forventes Sánchez å spille fra start når Arsenal møter Chelsea i ligacupen onsdag kveld. Det er ikke mer enn en uke siden lagene spilte 2-2 i sesongens kanskje mest underholdende Premier League-kamp.

Wenger, som selv er utestengt og må se kampen fra tribunen, har fortalt at troppen sliter med omfattende skadeproblemer: Laurent Koscielny, Nacho Monreal, Sead Kolasinac, Aaron Ramsey, Mesut Özil og Olivier Giroud mangler, i tillegg til at både Shkodran Mustafi og Granit Xhaka er tvilsomme.

Chelsea er i kjempeform (5-3-0), særlig på hjemmebane, der de står med fenomenale 9-2-0 på de elleve siste kampene. Vi synes vertene ser klart sterkest ut.

