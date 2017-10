Dansk ekspert hyller Bendtner: – Aldeles strålende

Danmark burde ut på VM-jakt med Nicklas Bendtner (29) i spissen, mener sportsredaktøren i Ekstra Bladet.

I en kommentar skriver Allan Olsen at han mener landslagssjef Åge Hareide burde spille med Nicklas Bendtner fra start når Danmark tar imot Romania søndag kveld.

Det er snart to år siden sist Bendtner startet for danskene.

– Han vet selvfølgelig godt at han ikke var i nærheten av å være god nok, og at hans landslagspause var fullstendig rimelig. Nå står Bendtner bare et helt annet sted. Det er kanskje ikke verdens beste liga, men for første gang på evigheter har fotballnomanden levert på klubblaget over en lang periode, skriver Olsen i Ekstra Bladet.

– Ja, faktisk har nivået vært helt og aldeles strålende i Rosenborg også internasjonalt mot eksempelvis Ajax, som ble slått ut av Europa League. Innhoppene han har fått mot Polen og Montenegro under Åge Hareide, har da også holdt et visst nivå, skriver han.

Sportsredaktøren mener hverken Andreas Cornelius eller Yussuf Poulsen overbeviste under Danmarks 1-0-seier borte mot Montenegro, og at dette – kombinert med Bendtners gode form – bør gi Rosenborg-spilleren tillit fra start.

– Selvfølgelig er Bendtner en sterk joker å ha på benken, men la oss nå se den sterke angriperen fra start. Det er i hvert fall ingen tvil om at han er toppmotivert for å bevise at han igjen skal det være klokkeklare førstevalget.

Selv virker ikke Bendtner særlig opptatt av å snakke seg inn i startoppstillingen til Hareide.

– Selvfølgelig vil jeg gjerne spille alle kamper. Åge Hareide vet hva jeg kan, og jeg håper han vil ta i bruk mine kvaliteter på søndag. Men akkurat nå står vi med tre seirer på tre kvalifiseringskamper og noen spillere som har kjempet veldig, veldig godt, sier Bendtner ifølge DR.

– Selvfølgelig har vi ikke alle sammen spilt like godt i alle kamper, men alle har kjempet godt. Noen ganger skal man også vise dem tillit. Derfor må du spørre landslagstreneren om hvordan situasjonen ser ut på søndag, sier Rosenborg-stjernen.

Tiden vil vise om Bendtner har overbevist Hareide om å gi ham en plass fra start i den uhyre viktige hjemmekampen mot Romania. En seier vil sikre play off-plass til VM for Danmark, men dersom Polen skulle tape hjemme mot Montenegro samtidig, så vil danskene få en direkte VM-billett.

For første gang på seks år har Danmark vunnet fire kamper på rad – mot Kasakhstan (3-1), Polen (4-0), Armenia (4-1) og Montenegro (1-0). Med en slik sjeldent god form og med all motivasjon i verden skal våre naboer i sør være soleklare favoritter hjemme mot et Romania-lag som kun har tatt ett poeng på de siste tre bortekampene.

Vårt anbefalte spill er Danmark-seier med 0-1 i handikap til 1,90 i odds. Kampen vises på Eurosport 1. Spillestopp er klokken 17.55.