Cristiano Ronaldo: – Jeg vil ha syv barn

Han ble nettopp far til sitt fjerde barn, men verpesyke Cristiano Ronaldo (32) har ikke tenkt til å gi seg med det første.

Real Madrid-superstjernen forteller om de store pappaplanene i et stort intervju med den franske avisen L'Équipe.

Mandag ble han far til sin første datter. I juni fikk han tvilling-gutter. Fra før har han sønnen Cristiano Ronaldo jr.

– Jeg skal ikke legge skjul på at alt er litt annerledes. Det er litt mer uryddig hjemme. Og mer bråkete. Men jeg elsker det. Jeg er virkelig lykkelig over å være omringet på denne måten. Jeg ønsket meg disse barna. Jeg skal fortelle dere en ting: For meg gir ikke et liv uten barn mening. Jeg er så heldig at jeg har fire. Når du blir eldre, blir barna en støtte for deg. Jeg har ofte sagt at jeg vil ha syv. Fire er ikke nok. Jeg vil ha flere. Barn er livet, sier Ronaldo.

Gullball til hvert barn

«Syv er draktnummeret ditt også», sier L'Équipes journalist.

– Nettopp. Det er lykketallet mitt, sier Ronaldo, som deretter får et fleipete spørsmål om at han må vinne Gullballen syv ganger slik at hvert av de syv barna får én hver:

– Absolutt. Jeg vil ha syv barn og like mange Gullballer. Det betyr at jeg ikke har tenkt til å gi meg med det første. Så lenge jeg spiller, kommer jeg til å ha ambisjoner om å vinne alt. Nå er drømmen min å vinne min femte Gullball. Og neste år vil det være en ny en å jobbe for, sier portugiseren.

Real Madrid-krisen: Ronaldo med stikk til ledelsen

Etter å ha vunnet både La Liga og Champions League med Real Madrid i år, er han storfavoritt til å vinne sin femte Ballon d'Or-tittel. Prisen deles ut den 7. november.

Denne høsten har Ronaldos prestasjoner fått en god del kritikk, men året hans har totalt sett vært en stor suksess: 51 kamper, 45 mål, 11 målgivende pasninger og en seiersprosent på 70,6 i kampene han har spilt.

VGs tips: Real Madrid-seier

Lørdag kveld er det klart for Madrid-derby når Atlético gjester Real Madrid. Lagene ligger begge med 23 poeng i ligaen, åtte bak serieleder Barcelona, så en seier er nødvendig for begge lag for ikke å miste katalanerne av syne.

Atlético er fortsatt ubeseiret i La Liga, men prestasjonene har totalt sett vært langt under pari: 2-6-1 er fasiten på de ni siste kampene, inkludert liga, cup og CL. Real Madrid har også vært ruskete i det siste, med tap mot både Las Palmas og Tottenham, og med åtte poeng opp til serieleder Barcelona har de ikke råd til poengtap her.

Men under Zidane har de hatt et godt grep om byrivalen: De slo dem i CL-finalen i 2016 og CL-semifinalen i år, og vant 3-0 og spilte 1-1 i fjorårets seriekamper.

Gjestene mangler fortsatt Navas (k) og Bale (a), men vi tror de har det som skal til for å ta en særdeles viktig borteseier. Real Madrid-seier er vårt anbefalte spill til 2,25 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.