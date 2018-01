Coutinho-valg kobles med mulig Griezmann-overgang

Antoine Griezmann (26) forventes å forlate Atlético Madrid til sommeren.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Den franske stjernespissen, som forrige sesong ble sterkt koblet til Manchester United, har den siste tiden blitt nevnt hyppig i forbindelse med en mulig Barcelona-overgang.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Forrige uke ble spekulasjonene så sterke at Barcelona måtte gå offisielt ut og benekte at de har kommet til enighet med Griezmann om personlige betingelser.

«Barcelona vil uttrykke sitt ubehag knyttet til disse ryktene, og ønsker å understreke vår respekt overfor institusjonen Atlético Madrid», skrev katalanerne i en pressemelding.

Madrid-krisen: Hevder Ronaldo er på vei bort

Slik var Coutinhos debut for Barcelona:

Favorittnummeret ledig

Men klubben sørget selv for å kaste bensin på ryktebålet da de onsdag offentliggjorde at prestisjesigneringen Philippe Coutinho ikke får det ledige draktnummeret 7, men i stedet tar over nummer 14 etter Javier Mascherano, som forlot klubben denne uken.

Britiske og spanske medier, deriblant Marca, tolket Coutinhos draktnummer som et tydelig hint på at Griezmann er på vei inn Camp Nou-portene til sommeren.

Franskmannen bærer nummer 7 både på det franske landslaget og i Atlético Madrid, og gjorde det samme da han spilte i Real Sociedad.

Atlético Madrid-trener Diego Simeone ga nylig uttrykk for at han ikke vil stå i veien for et Griezmann-salg dersom spilleren virkelig ønsker det.

Sjekk Griezmanns spektakulære avslutning:

City-rykter

– Hvis en spiller kommer til meg og sier: «Trener, jeg har en unik mulighet til å spille for en bestemt klubb, jeg ønsker å dra.» Og hvis spilleren gjør alt han kan for meg, slik Griezmann gjør, så vil jeg si at det ikke er noe problem. Jeg vet at han trenger å vokse, sa Simeone.

Men Barcelona er ikke den eneste klubben som kobles til Griezmann. Manchester City klarte ikke å skaffe seg Alexis Sánchez i januar, og skal nå, ifølge The Sun, være interessert i en byttehandel for å lokke den franske spissen til Premier League.

Avisen hevder at City vil foreslå å sende Sergio Agüero tilbake til Atlético Madrid i bytte mot Griezmann.

Fått det med deg? Mourinho med fruktig Sánchez-stikk mot Guardiola

VGs tips: Storseier

Søndag er Barcelona ute etter å fortsette storformen hjemme mot Alavés. I starten av sesongen vant de alle kampene sine, men de spilte ikke overbevisende fotball. Nå vinner de fortsatt alle kampene sine, men også med måte: 4-0, 3-0, 3-0, 4-2 og 5-0 er katalanernes fem siste resultater i La Liga, der de fortsatt har til gode å tape denne sesongen.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Det er ingen grunn til å tro at flyten skal ta slutt når de møter et Alavés-lag som har levert begredelige borteresultater denne sesongen: 2-0-7. Vermaelen (f) og Dembélé (a) er fortsatt ute for vertene, men Coutinho (mb) får trolig en god del spilletid etter å ha debutert fra benken torsdag. Alavés mangler fire spillere med skade eller suspensjoner.

Vi anbefaler et spill på Barcelona-seier med 0-2 i handikapp til 1,57 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 20.40.