Coutinho kan få fremskyndet Barcelona-debut: - Uforståelig at Liverpool solgte nå

Philippe Coutinho ankom Barcelona med skade og var ikke ventet å være i spill før kommende helg. Kanskje ser vi ham i Barca-drakt allerede torsdag.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Da skal Barcelona prøve å snu 0-1-tap til seier og cupavansement mot byrival Espanyol på Camp Nou. Og kanskje skjer det med Philippe Coutinho i spill.

Opprinnelig var han tenkt å få sin debut i La Liga-kampen mot Alavés kommende helg, skriver Mundo Deportivo, men eks-Liverpool-playmakeren er i rute til å kunne debutere allerede torsdag kveld.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

– Jeg er motvillig til å putte en eksakt dato på hans første kamp, men det ser veldig lovende ut med tanke på skaden. Torsdag er en mulighet, hintet manager Ernesto Valverde etter at Lionel Messi og Luis Suárez showet mot Real Betis i helgen på følgende vis:

Det vil i så fall bli Coutinhos første minutter på banen som Barcelona-spiller siden overgangen fra Liverpool rett over nyttår. Det er en overgang Øyvind Alsaker ikke forstår mye av.

– Dette er ikke etterpåklokskap. Jeg har hele tiden ment at beslutningen om å la Coutinho gå til Barcelona nå var uforståelig, skriver TV 2-kommentatoren i sin blogg for kanalen.

Fått med deg? Nok en Liverpool-stjerne på vei bort

– Klopp har ingen midtbanespillere i stallen som besitter kvalitetene til den brasilianske magikeren, skriver han videre som hovedargument for akkurat det, og viser til Coutinhos pasningsfot, nærteknikk, dribleferdigheter og distanseskudd samt hans evne til å skape ubalanse i motstanderens forsvar.

VGs tips: Barcelona slår tilbake



Dette er et Barcelona-derby utenom det vanlige ettersom det står om en semifinaleplass. Og så er det slik forrige ukes Barca-tap var så sjeldent at vi tror vertene er ekstra motiverte i kveld. Ikke minst gjelder det Lionel Messi som bommet på et straffespark i det første møtet.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.

Barcelonas stjernegalleri viste at selv om laget stanget lenge mot Real Betis i helgen, viste de at når det først løsnet, så løsnet det ordentlig (5-0).

Sjekk ut: Ekspert: Fem årsaker til Barcelonas snuoperasjon

Kveldens Camp Nou-match blir uten Javier Mascherano (f), som har meldt overgang til kinesisk Super League. Thomas Vermaelen (f) og Ousmane Dembélé er skadet. Derimot er det duket for Philippe Coutinho-debut.

Espanyol-trener Quique Sánchez Flores kjører trolig et tilnærmet lag som i forrige uke. Aarón Martin (f) er kvitt karantene.

Barcelona vant den tilsvarende La Liga-kampen 5-0 i september. Dagens Espanyol-utgave har forbedret seg siden da. Men vi tror vertene har oppfinnsomhet nok til å vinne klart, og foreslår hjemmeseier i et 0-2-handikappspill til 1,70 i odds. Spillestopp er kl. 21.25, og Viasport 1 sender kampen.