Citys suksess-keeper startet som utespiller – tok radikalt grep

Ederson Santana de Moraes (24) har løst Manchester Citys keeperproblem og forbløffer hele Premier League med sine ballferdigheter.

Da Pep Guardiola kom til Manchester City i fjor sommer, vakte han oppsikt ved å vrake den engelske landslagskeeperen Joe Hart. Han hentet inn chilenske Claudio Bravo fra Barcelona i stedet, men overgangen ble en fiasko.

Derfor hadde manageren et stort press på seg da han i sommer signerte den brasilianske sisteskansen Ederson fra portugisiske Benfica for nesten 390 millioner kroner.

Men signeringen har vært en kjempesuksess. Ederson har bare sluppet inn 12 mål etter halvspilt Premier League-sesong, gjort en rekke kjemperedninger og – først og fremst – imponert med sitt briljante spill med ballen i beina.

Han topper keeperstatistikken for antall pasninger og treffsikkerhet på både korte og lange pasninger i Premier League. Enkelte har dratt det så langt som å foreslå at han kunne spilt på midtbanen til Manchester City dersom det var nødvendig.

Kanskje kan Edersons ballbehandling forklares med at han tidligere var utespiller.

– Jeg begynte som back. Men det er vanskelig å jage raske angrepsspillere, særlig for meg som ikke er særlig rask. Jeg hadde store problemer med å løpe etter angriperne. Jeg spurte manageren min om jeg kunne bytte posisjon til keeper. På min første trening var det kjærlighet ved første blikk. Jeg likte det fra første minutt, og det var da min karriere som keeper startet, sier Ederson i et intervju med Telegraph.

Liverpool har ikke vært like heldige med sine keepere.

Spilte futsal

– Jeg tror fotarbeidet mitt er påvirket av at jeg startet som back. Dessuten spilte jeg futsal, noe som hjalp meg mye. Jeg pleide å spille som «flyvende keeper», altså en keeper som spiller mye med beina. Vi angrep med fem spillere og forsvarte oss med fem spillere. Det er der jeg har skuddferdighetene og det gode fotarbeidet fra, sier 24-åringen.

Ederson, som fikk plass på VGs kåring av verdens beste keepere takket være høstens prestasjoner, nyter tilværelsen som en slags bakerste playmaker på det velspillende Manchester City-laget som nærmest har avgjort Premier League-sesongen før nyttår.

– Vi har en spesiell måte å spille på her, med måten vi bygger opp spillet på. Lagkameratene mine tilbyr meg alltid mange pasningsmuligheter, så det gjør det enklere for min rolle. Jeg pleide å jobbe med fotarbeidet, men ikke like mye som nå. Det er en spillestill man setter pris på både å spille og se på. Jeg synes laget vårt har mye ro med ballen, vi vet hvordan vi skal bearbeide motstanderen og vente på riktig tidspunkt for å angripe, sier Ederson.

VGs tips: City fortsetter

Han står nok en gang i Manchester City-buret når Pep Guardiolas menn jakter sin 18. strake seier i Premier League. Onsdag kveld besøker de et Newcastle-lag som har tapt fire strake hjemmekamper, men som fikk seg en opptur borte mot West Ham sist (3-2-seier).

Men selv om Rafael Benítez er flink til å bygge forsvar, skal han få det tøft med å stoppe Manchester Citys elleville angrepsfotball. Sergio Agüero og hans lagkamerater har scoret minst to mål i 12 strake Premier League-kamper, inkludert åtte scoringer bare på de to siste kampene.

Vi anbefaler et spill på Manchester City-seier med 1-0 i handikap til 1,55 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.40.