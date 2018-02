Carragher om Liverpools rekordkjøp: Gå ned i vekt, van Dijk!

Jürgen Klopp vil ikke love bort den ene stopperplassen til rekordkjøpet Virgil van Dijk. Og klubblegende Jamie Carragher mener stopperen må komme seg i bedre form.

– Jeg tror han kommer til å bli en fantastisk signering, er den tidligere Liverpool-stopperen Jamie Carragher imidlertid klar på, ifølge Liverpool Echo.

– Men han må komme seg i bedre fysisk form, og også litt ned i vekt. Han ser faktisk litt for stor ut. Kanskje er det fordi han ikke var med på preseason og fordi han ikke fikk med seg så mange kamper for Southampton (før han kom til Liverpool), fortsetter han, som selv fikk over 500 ligakamper for Mersey-side-klubben mellom 1996 og 2003.

Ronny Deilas tidligere elev i Celtic, Virgil van Dijk, altså, ble tidenes dyreste forsvarsspiller da Liverpool bladde opp for ham i vintervinduet. Galskap, mente manager Harry Redknapp, men flere forsvarte prislappen.

Deila om van Dijk: - Verdt hver eneste krone

Selv fikk stopperen en drømmedebut da han stanget inn vinnermålet i FA-cupen mot byrival Everton, men siden har det gått noe tråere. Liverpool hadde en rekke med 18 kamper uten tap, men med van Dijk på banen mot bunnlaget Swansea ble rekken brutt. Fem dager senere var han igjen i aksjon da West Bromwich ble for sterke i FA-cupen, og da Liverpool var tilbake på vinnersporet med 3-0-seier borte mot Huddersfield forrige helg, var det uten den nederlandske stopperen.

– Det er helt normalt, forklarte manager Jürgen Klopp om van Dijk-vrakingen mot Huddersfield. Han foretrakk istedenfor Dejan Lovren i tospann med Joel Matip.

– De har spilt lengre sammen enn Virgil, og Southampton spiller også en helt annen stil enn det vi gjør. I tillegg har det å gjøre med hans fysiske form. Om et halvt år er det åpenbart at Virgil kommer til å være en helt annen spiller enn han var forrige uke og det han kommer til å være neste uke, sa Klopp ifølge The Independent.

