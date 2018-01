Britiske medier: Liverpool taper kampen om Coutinho

Liverpool-stjernen Philippe Coutinho (25) virker å bevege seg nærmere og nærmere Barcelona for hver dag som går.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Tidligere denne uken skrev spanske medier at den brasilianske ballvirtuosen nekter å spille for Liverpool igjen, og at Barcelona står klare med et vanvittig bud på spilleren.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Nå skriver flere britiske medier at Liverpool er i ferd med å tape kampen om å beholde Coutinho. Ifølge lokalavisen Liverpool Echo har Coutinho gjort det klart at han ikke har tenkt til å vente lengre på en Barcelona-overgang – han ønsker seg til Camp Nou allerede i januar.

Real Madrid: Slik blir jakten på ny stjernespiss

Avisen skriver at Liverpool har hatt et håp om at lagets deltakelse i Champions League samt en betydelig lønnsøkning ville overbevise Coutinho til å vente med Barcelona-overgangen til sommeren, men 25-åringen skal ha bestemt seg.

The Guardian hevder at Barcelona er forberedt på å komme med et bud på 140 millioner pund, altså mer enn 1,5 milliard kroner, for å sikre seg den offensive midtbanespilleren i januar.

Skulle Liverpool akseptere budet, vil Coutinho bli tidenes tredje dyreste fotballspiller etter PSG-duoen Neymar og Kylian Mbappé.

Kan debutere i kveld: Liverpools rekordkjøp får tyn

Merkelig situasjon i gårsdagens Barcelona-kamp:

Klopp: Kan snakke hvis det skjer noe

Mens Liverpool i sommer gjentatte ganger gikk offentlig ut og fastslo at Coutinho ikke var til salgs, peker The Guardian på at de denne vinteren har nektet hverken å bekrefte eller avkrefte en mulig overgang, som et tegn på at en avtale kan være sannsynlig denne gangen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sa torsdag følgende på spørsmål om Coutinho, som for øyeblikket er ute med det som beskrives som en mindre skade:

– Hvis noe skjer med en spiller, Coutinho eller hvem som helst, så kan vi snakke om det, men ikke før det skjer. I sommer var det en annen situasjon. Nå er det som det er … fortsatt rykter, Nike, andre folk. Hvis jeg har noe å meddele, så gjør jeg det. Men før den tid vil jeg ikke være en del av diskusjonen.

– Hvis ingenting skjer, kommer jeg ikke til å snakke om dette før 31. januar. Og da kan det hende det ikke er interessant lenger, sier Klopp.

Enkelte har stilt spørsmål ved Barcelonas angivelig sterke ønske om å sikre seg Coutinho allerede i januar, da spilleren ikke kan spille for dem i Champions League til våren, og at klubben har en komfortabel ledelse i toppen av La Liga.

Her er noen keepere som kan være aktuelle for Liverpool:

VGs tips: Uavgjort

Fredag kveld tar Liverpool imot Everton til Merseyside-derby i FA-cupens tredje runde. Da de møttes i ligaen for tre uker siden, endte det 1-1 etter en tvilsom Everton-straffe.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Begge lag vil trolig være preget av det tøffe juleprogrammet de har lagt bak seg, noe som kan påvirke utfallet av kampen. Liverpool må klare seg uten sine to kanskje beste spillere, Coutinho og Mohamed Salah, mens Everton trolig mangler Idrissa Gueye og Michael Keane.

Liverpool er ikke like sprudlende uten sine to største stjerner, og vi ser for oss en jevn og tett kamp og forsiktige tilnærminger. Derfor anbefaler vi et uavgjortspill til 4,05 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.50.