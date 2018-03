Bråtveit slår tilbake mot kritikken: – Gøy å fyre litt

Sesongoppkjøringen har vært alt annet enn lovende for Haugesund. Derfor var det ekstra deilig for Per Kristian Bråtveit å fyre av noen skudd på Twitter etter en overbevisende serieåpning.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Nå forteller FKH-keeperen, som var med på å slå Odd i serieåpningen, at det er nettopp skepsisen til laget hans som tenner spillerne.

Ting har nemlig ikke sett rosenrødt ut for de blåhvite fra Rogaland før sesongstart. Dårlig sesongkortsalg, mangel på entusiasme i byen og svake resultater i treningskamper har ført til skepsis blant klubbens supportere. VG tippet FK Haugesund på kvalikplass før inneværende sesong, og flere andre tabelltips har vært dystre for Eirik Hornelands menn.

Men det er nettopp dét som motiverer Haugesund-spillerne, ifølge keeper Per Kristian Bråtveit (22).

– Det er først og fremst bare deilig at vi blir tippet langt nede. Da kan vi vise alle hva vi kan gjøre. Vi er best i underdog-posisjon, sier han lurt til VG.

– VG tipper dere på 14. plass og kvalik, hva tenker du om det?

– Kjempegreier! Da kan vi bare imponere da!

– Skjønner at folk var skeptiske

Etter en svak sesongoppkjøring resultatmessig, toppet det hele seg med at laget tapte mot lillebror Vard fra 2. divisjon, rett før seriestart.

– Jeg vet ikke om vi noen gang har tapt mot dem før, for å være ærlig. Jeg skjønner at folk var skeptiske, innrømmer Per Kristian Bråtveit.

Men etter en svært overbevisende seier i Skien mot Odd i første serierunde, er tingenes tilstand hvert fall noe lysere. Da benyttet 22-åringen muligheten til et aldri så lite stikk på Twitter.

– Det ble en gratulasjon til alle de som hadde tippet på Odd-seier, for det var det veldig mange av kompisene mine som hadde gjort. Jeg vet flere på laget var ute med noen stikk i sosiale medier også, ler han.

Det er nemlig sånn man liker det i Haugesund.

– Det er gøy å fyre litt når vi er underdogs og tar poeng. Det er da vi er best.

– Ekkel fotball

VG var ikke det eneste mediehuset som tippet laget langt ned på tabellen foran 2018-sesongen. Bråtveit, eller «PK» som han kalles, skjønner ikke helt hvorfor ekspertene tror Haugesund vil slite.

– Mange peker på forsvaret vårt. Vi holdt nullen 12 ganger i fjor og har den samme backfireren og den samme keeperen som i fjor. Det er litt rart. Men det er perfekt for oss, vi tar bare motivasjon ut av det, sier han.

I tillegg tror han få Eliteserieklubber gleder seg til å dra til Rogaland for å spille mot laget hans.

– Vi kommer til å spille ekkel fotball. Jeg tror ingen gleder seg til å møte FKH i år. Vi er ekle å møte, særlig på hjemmebane.

U21-landslagskeeperen mener Haugesund og forventninger går dårlig sammen.

– Med en gang det begynner å snakkes om medaljer og topp seks i byen her, så roter vi det til, ler han og hinter til slutten av fjorårssesongen da laget falt sammen og til slutt havnet på en 10. plass.

Det er nettopp derfor han vil være forsiktig med å fortelle om noen konkrete mål.

– Det har vi egentlig ikke. Men vi vil selvfølgelig gjøre det bedre enn i fjor. Jeg tviler på at vi roter det skikkelig til denne sesongen.

VGs tips: Borteseier

Haugesund fikk en super inngang på sesongen med en sterk 2-1-borteseier over Odd - med alle målene etter hvilen da haugalendingene kontret Odd i stykker. Nå skal de forsøke å styre kampen hjemme. Det fikk de ikke alltid til i fjor, og endte opp med bare seks seirer på 15 hjemmekamper. Kun to av syv seneste hjemmekamper i Eliteserien ble vunnet.

Gytkjær (a) ligger an til å starte søndagens kamp. Våge Nilsen (f) er usikker. Molde startet sesongen perfekt med en 5-0-hjemmetriumf over Sandefjord. Derfor er det trolig ingen grunn til å endre på laget her. Moldenserne manglet Gabrielsen (f), Hussain (mb) og Wadji (a) sist. Avsluttet høsten bra i fjor på utebane med fem seirer på syv siste matcher.

Vi går derfor for borteseier til 2,40 i odds. Spillstopp er 17.55 og kampen kan du se på Eurosport Player.