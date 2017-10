Bildene som gjør Manchester United-fansen nervøse

Lørdag endte med dobbel ulykke for Manchester United. Årets første tap kom hånd i hånd med en skade på midtstopper Phil Jones (25).

25-åringen har startet samtlige ligakamper så langt denne sesongen, og etter Victor Lindelöfs svært omtalte inntreden mot Huddersfield, håper nok mange av rødtrøyenes supportere at Jones er raskt tilbake i forsvaret igjen.

I løpet av de første ti minuttene etter at Jones måtte ut, slapp United inn to mål mot Huddersfield.

– Ikke for å være slem, men på de ti minuttene etter at Victor Lindelöf har spilt, har Manchester United sluppet inn like mange mål som de har gjort på de siste åtte kampene, skrev The Guardian-journalist Daniel Taylor på Twitter.

Jones har spilt i tospann med Eric Bailly i brorparten av kampene så langt i høst. Nå sliter begge med skade. Det er fortsatt usikkert hvor lenge rødtrøyene må klare seg uten Jones.

Tirsdag møter de Swansea på bortebane i ligacupens fjerde runde i kampen om en kvartfinaleplass.

Manchester United-manager José Mourinho var nådeløs etter Huddersfield-tapet:

– Kan fort være elleve poeng bak

Forrige helg spilte Manchester United 0-0 borte mot Liverpool, i en kamp hvor de ikke virket altfor interessert i å ta store sjanser i jakten på tre poeng.

Tidligere Manchester United-helt Phil Neville mener tapet mot Huddersfield lå i kortene.

– Man kunne se det komme. Først kampen på Anfield, så i midtuken mot Benfica, hvor de vant men ikke var gode. De har mistet det momentumet de hadde tidligere, sa Neville i BBCs Premier League-sending.

Tidligere Tottenham-spiller Jermaine Jenas var også til stede, og han mente nedturen kan være starten på en periode hvor Manchester City seiler fra i tet.

– Først har de Tottenham, så kommer Chelsea. Etter det kan de kan fort være elleve poeng bak, mener Jermaine Jenas.

I en spalte i Telegraph, skriver Ian Whittel at Jones-skaden gjør denne perioden enda mørkere.

– Mourinho håper nok at skaden ikke er for alvorlig etter den forferdelig forestillingen til Victor Lindelöf. Han var involvert i begge Huddersfield-målene, og Manchester United har et tøft kampprogram, skriver Whittel.

