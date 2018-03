Valon Berisha (25) skjøt Red Bull Salzburg til en smått sensasjonell seier borte mot Borussia Dortmund. Torsdag kan han sikre laget Europa League-avansement.

– Vi kan ikke feire ennå, for ingenting er avgjort. Vi vant kampen, men Dortmund kan svare. Vi vant på grunn av lagånden, at vi forsvarte oss godt og kjempet til siste slutt.

Slik forklarte Valon Berisha forrige ukes seier mot Borussia Dortmund på Signal Iduna Park. Det tyske stadionet er kjent for sin «gule vegg», den ene kortsiden som er stappet full av syngende og dansende supportere.

Der sto angriperen som spilte 20 landskamper for Norge før han bestemte seg for å bli med nyoppstartede Kosovo, for begge Salzburgs mål i 2-1-seieren. Det første på straffe. Den andre en liten perle fra distanse.

Etterpå kom lovordene, og det italienske nettstedet Alfredo Pedullà er blant de som roser Berisha.

– Den perfekte blanding av teknikk, dynamikk og personlighet, skriver nettstedet, og melder at flere store utenlandske klubber har vist interesse for ham, men at spilleren selv trives i østerrikske Salzburg enn så lenge.

Berisha i 2016: Hintet om overgang

25 år gamle Valon Berisha kom til den østerrikske serielederen i 2012 og har slått ut i full blomst. Totalt står han med over 200 kamper for klubben, ifølge Transfermarkt, og på totalt 166 ligakamper har det blitt 30 mål og 50 assist.

Denne sesongen står han bokført med tre ligamål og åtte assist, i tillegg til fire mål på åtte kamper i Europa League.

VGs tips: Begge lag scorer

Torsdag kveld får han en ny sjanse til å pynte på statistikken. Hjemme mot Dortmund er det fordel Salzburg, som selv med uavgjort vil ta seg videre.

Men selv med seier borte mot Dortmund, er det tyskerne som nok er favoritter, i hvert fall i selve kampen. Det viser også oddsen (2,65 på Salzburg-seier og 2,25 på Dortmund).

Det som er sikkert, er at Dortmund må fremover. Da kan det også åpne seg opp for Berisha & Co. Ser vi på Dortmunds siste fem kamper, har det blitt scoring til begge lag i alle de (tre 1-1-kamper), og på de siste ti er det bare to ganger ikke begge lag har scoret mål (Dortmund har scoret i alle).

Salzburg er heller ikke fremmed for å score mål, men det skal sies at laget er ganske så suverent i hjemlig serie (9-4-0 og 31-7 i målforskjell på 13 kamper).

Vi lander uansett på at et spill på at begge lag scorer til 1,50 er et fint spill. Spillstopp er 21.00 og kampen vises på Eurosport Norge.