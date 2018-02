Barcelona-stjernen Piqué får president-kritikk etter feiring

Gerard Piqué får kritikk fra øverste hold etter å ha hysjet på Espanyol-fansen i helgen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Midtstopperen er som kjent en frontfigur for den katalanske uavhengighetskampen. Derfor har han et betent forhold til Espanyol, byens «spanske» fotballklubb. Før kampen hadde han dessuten terget rivalene ved å gjøre narr av at klubben er basert i Cornella, ti kilometer utenfor Barcelona.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Under søndagens Barcelona-derby ble Piqué buet på under store deler av oppgjøret. Da han scoret et sent utligningsmål som sørget for at kampen endte 1-1, valgte han derfor å feire med å hysje på hjemmefansen.

Fikk du det med deg? Messi i munnhuggeri

Det har nå skapt reaksjoner fra La Liga-president Javier Tebas, som mener Piqué burde behersket seg og unngått en slik feiring.

– Piqué må prøve å unngå enkelte gester. Vi har sett hvilken effekt det kan skape. Det var ingen som fornærmet ham før scoringen. Han scoret målet, og den provoserende feiringen fikk folk til å reagere, sier Tebas ifølge Marca.

Messi og Piqué havnet i bråk under Barcelona-derbyet:

Støttes av Suárez

– Piqué må jobbe for å unngå å fremprovosere slike reaksjoner. Det er sant at det har vært enkelte fornærmelser mot ham, og jeg skjønner at han er misfornøyd, men vi må unngå å skape enda større reaksjoner. Komiteen vil bestemme om han skal straffes for det, det finnes åpninger for å slå ned på provoserende feiringer, men det er ikke meg som bestemmer, sier han.

Real Madrid-nedturen: – Nærmest et mysterium

Luís Suárez, en mann som ikke er fremmed for kontroversiell atferd på fotballbanen, har tatt sin lagkamerat i forsvar etter feiringen.

– Det er det minste han kunne gjøre etter at de fornærmet hans barn og kone. Det mener jeg er mye mer alvorlig, sier han ifølge Sport.

Slik endte den første kampen mellom Barcelona og Valencia:

VGs tips: Barcelona vinner

Til tross for at han har slitt med en skade siden Espanyol-kampen, er Piqué med i Barcelona-troppen til torsdagens viktige cupkamp mot Valencia. Han forventes også å spille fra start på et Barcelona-lag som kun mangler skadeforfulgte Ousmane Dembélé.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Barcelona har 1-0 å gå på fra første oppgjør, noe som betyr at Valencia er nødt til å angripe og spille med risiko her. Det kan åpne rom for katalanerne offensivt, og derfor tror vi også returoppgjøret vipper i Barcelonas favør.

Vi anbefaler dermed et spill på Barcelona-seier til 1,55 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 21.25.