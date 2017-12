Barcelona nekter å stå æresvakt for Real Madrid

Cristiano Ronaldo (32) vil gjerne bli hedret av Barcelona før lørdagens storkamp. Men han får ikke viljen sin.

– Det hadde vært fint. Jeg hadde likt om Barcelona stod æresvakt for oss, sa Cristiano Ronaldo ifølge Marca etter å ha sikret seieren i klubb-VM, Real Madrids femte tittel i år, forrige helg.

Det er tradisjon i Spania at et tittelvinnende lag blir hedret av motstanderen i første kamp etter at et trofé er sikret. Men det vil ikke Barcelona-direktør Guillermo Amor ha noe av.

Han sier at de ikke trenger å stå æresvakt for den nykronede verdensmesteren. Av følgende årsak:

– I denne klubben står vi bare æresvakt for vinneren av turneringer vi har deltatt i, vi gjør det bare dersom vi har vært med i turneringen til vinnerlaget. I dette tilfelle har vi ikke det, sier Amor ifølge AS.

Gjorde det for Sevilla

Spanske medier har mesket seg i æresvakt-debatten denne uken, og Madrid-pressen har funnet et eksempel som taler imot det Barcelona-direktøren sier.

Antena 3 og flere andre spanske medier påpeker nemlig at Barcelona stod æresvakt for Sevilla i mai 2006, etter at Andalucia-klubben hadde vunnet UEFA-cupen noen dager i forveien.

Barcelona deltok ikke i UEFA-cupen den sesongen.

Det har imidlertid skjedd at Barcelona har stått æresvakt for Real Madrid, og vice versa, når et av lagene har sikret seg spansk seriegull i forkant av El Clásico.

Barcelona stod æresvakt for Real Madrid på våren i 2008. Da hadde Real Madrid, anført av spillere som Iker Casillas og Ruud van Nistelrooy, akkurat sikret seg ligagullet, så Lionel Messi og de andre Barcelona-stjernene ble nødt til å hylle dem på vei inn på Santiago Bernabéu.

Vi må helt tilbake til 1991 for å finne sist rollene var snudd om. Da entret Johan Cruyffs menn banen til stående ovasjoner fra Real Madrid-spillerne.

VGs tips: Real Madrid-seier

Lørdag blir det, etter alt å dømme, ingen reprise. Men for en fotballkamp det blir. Barcelona leder ligaen med elleve poeng mer enn Real Madrid, som dermed nærmest er nødt til å vinne for å henge med i tittelkampen til våren.

Duellen mellom Messi og Ronaldo setter en ekstra spiss på oppgjøret: Begge står med 53 mål i kalenderåret 2017 og kjemper om å bli årets toppscorer.

Barcelona mangler Samuel Umtiti (f), men håper at Ousmane Dembélé (a) skal være tilbake fra langtidsskade, mens Real Madrid stiller med skadefri tropp.

Selv om Barcelona har vært best denne høsten, var Real Madrid overlegne i de to kampene mellom lagene i august. Legger man til hjemmebanefordelen og det faktum at det er en «vinn eller forsvinn»-kamp for dem, er det grunn til å tro på vertene.

Vi anbefaler derfor et spill på Real Madrid-seier til 2,10 i odds. Kampen vises på Viasport 1. Spillestopp er klokken 12.55.