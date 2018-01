Avis: Ti stjerner som kan prege januarvinduet

Vinterens overgangsvindu har åpnet. Her er ti spillere som kan ha en travel måned foran seg.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er den britiske avisen The Guardian som har samlet sammen ti av de heteste overgangsobjektene i januarvinduet.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Thomas Lemar (Monaco)

Både Arsenal og Liverpool la inn bud i slutten av august, men den offensive midtbanespilleren ble værende. Nå skal Chelsea også være interessert. Anslått verdi: 1 milliard kroner.

Her kan du se noe av grunnen til at Monaco-spilleren er så ettertraktet:

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

I sommer var han mest aktuell for Manchester United, men nå omtales Barcelona som soleklare favoritter til å sikre seg stjernespissen. Har angivelig en utkjøpsklausul på 980 millioner kroner.

Kobles til toppklubber: United-floppen hylles av Guardiola

Sjekk denne spektakulære avslutningen fra Griezmann:

Nabil Fékir (Lyon)

Lyon-kapteinen står med 13 seriemål før jul fra sin playmaker-posisjon. Skal være aktuell for Arsenal. Anslått verdi: 665 millioner kroner.

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

Manchester United planlegger angivelig et rekordbud på ham. Kobles også til Liverpool, Juventus og PSG. Anslått verdi: 555 millioner kroner.

Malcom (Bordeaux)

Brasiliansk ving som også var ettertraktet i sommer, men som forlenget Bordeaux-kontrakten i stedet. Manchester United nevnes oftest i forbindelse med ham. Blir trolig værende frem til sommeren med mindre det kommer elleville bud. Anslått verdi: 445 millioner kroner.

Stemples som «galskap»: Så dyrt var Liverpools rekordkjøp

Hirving Lozano (PSV)

Meksikaner som herjer i Eredivisie, der han er toppscorer med 11 mål. Arsenal og Liverpool følger ham angivelig tett. Anslått verdi: 445 millioner kroner.

Ryan Sessegnon (Fulham)

Bare 17 år gammel, men spiller fast og bra i Championship. Real Madrid skal ha sendt speidere for å følge ham. Manchester United og Tottenham skal være de mest aktuelle destinasjonene. Anslått verdi: 330 millioner kroner.

PÅ FLYTTEFOT? Ryan Sessegnon (17) feirer etter å ha scoret hattrick for Fulham borte mot Sheffield United 21. november 2017. Foto: Lee Smith , Reuters

Ross Barkley (Everton)

Vraket Chelsea i siste liten i sommer. Har vært skadet hele høsten, men er fortsatt aktuell for både Chelsea og Tottenham. Har bare seks måneder igjen av kontrakten. Anslått verdi: 280 millioner kroner.

Fikk du med deg? Barkley slått i ansiktet på bytur

Steven N'Zonzi (Sevilla)

Franskmannen har gjort det klart at han ønsker seg bort fra Sevilla, der han nå er ute i kulden. Premier League-klubbene står i kø: Everton, West Ham og Arsenal skal være blant klubbene som ønsker den fysiske midtbanespilleren. Anslått verdi: 220 millioner kroner.

Firmin Ndombe Mubele (Rennes)

Hans fem mål på 12 kamper fra start i Ligue 1 skal ha fanget oppmerksomheten til Newcastle, West Bromwich, Swansea og Bournemouth. Anslått verdi: 110 millioner kroner.

I FORM: Kongolesiske Firmin Ndombe Mubele (23) har vært viktig for Rennes i Ligue 1 denne sesongen. Foto: Jean-francois Monier , AFP

VGs tips: Uavgjort

Everton - Manchester United er kveldskampen på årets første dag. Hjemmelaget gikk lørdag på sitt første tap etter at Sam Allardyce overtok managerjobben for en drøy måned siden (1-2). Hjemme har mye vært på stell for Everton en stund med 4-1-0 på fem seneste kamper. Ross Barkley (mb) er tilbake i trening, men denne kampen kommer for tidlig.

Manchester United leverte laber innsats hjemme mot Southampton lørdag (0-0), og har bare sikret tre av ni mulige julepoeng. Men er likevel 17 poeng foran vertene. Har en drøy fraværsliste, og det er ikke utenkelig at José Mourinho kjører et noe defensivt utgangspunkt her.

Vi foreslår et uavgjortspill til 3,25. Et alternativ er scoringsspill på Wayne Rooney mot sin gamle klubb til 3,75 i odds. Spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Premium sender kampen.