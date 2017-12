Avis: Chelsea og Tottenham i London-duell om Everton-profil

Den skadeplagede Everton-profilen Ross Barkley (24) er snart frisk igjen. Snart kan han være på vei til London.

Midtbanespilleren var på nippet til å signere med Chelsea i sommer. Han var i London med agenten sin, var enig med klubben om de personlige betingelsene, og Chelsea var enige med Everton om en overgangssum på 35 millioner pund.

Men i siste liten ombestemte Barkley seg. Han skal ha likt dårlig at Everton nektet ham å innlede samtaler med Tottenham, som han så på som en bedre destinasjon. Dermed ble han værende.

Siden har Barkley vært ute med en alvorlig hamstringskade. Men nå skal 24-åringen være to uker unna kampform, og med januarvinduet rett rundt hjørnet svirrer overgangsryktene rundt spilleren.

Daily Mail skriver at Chelsea forbereder et nytt bud på Barkley til tross for at spilleren vraket dem i sommer. Klubben skal ha kontaktet med spillerens agent for å finne ut hva som skal til for at spilleren skal gå med på en overgang.

Konkurranse fra Tottenham

Antonio Conte har denne høsten ofte brukt fem spillere på midtbanen, noe som kan øke mulighetene for spilletid for Barkley. Spillerens kontrakt løper ut til sommeren, så det er grunn til å tro at overgangssummen kommer til å være betydelig lavere enn den var i sommer.

Men Chelsea må fortsatt belage seg på konkurranse. Tottenham var ikke så interessert i Barkley i sommer på grunn av det lange skadeavbrekket hans, men skal i dag være mer villige til å signere midtbanespilleren. Manager Mauricio Pochettino har understreket at klubben ønsker å hente gode engelske spillere.

– Vi fokuserer på å prøve å få opp engelske spillere gjennom akademiet. Men hvis vi ikke finner en bestemt type der, vil vi prøve å utnytte det engelske markedet for å hente flere engelske spillere hit, sier han ifølge Daily Mail.

Antonio Conte, som skal ha vært misfornøyd med sommerens overgangsvindu, har også hintet til at han etterlyser pengebruk i januar.

– Men det er klubben som tar den endelige beslutningen. Det gjelder i janura også. Jeg er bare treneren, ikke sportsdirektøren, sier Conte.

Chelsea virker å slite i det tøffe kampprogrammet. De tapte 1-0 mot West Ham på lørdag, med spillere som David Luiz og Danny Drinkwater ute med skade, og nå er stjernespiss Álvaro Morata også ute med skade. Han mister tirsdagens bortekamp mot Huddersfield.

Huddersfield har vært sterke på hjemmebane, med tre seirer på de fire siste kampene, seier over Manchester United og et beundringsverdig 2-1-tap mot Manchester City. Det er grunn til å tro at de kan skape trøbbel for et slitent Chelsea-lag som har tre tap og én uavgjort på sine syv siste bortekamper.

