Argentina-stjernene Messi og Dybala skaper hodebry for sjefen

Argentina har to av verdens største angrepsstjerner. Men trener Jorge Sampaoli (57) tør ikke bruke dem sammen.

Det er en hodepine han gjerne skulle vært foruten idet Argentina står foran to skjebnekamper i sin desperate jakt på en VM-billett til Russland neste sommer.

Treneren har Europas to kanskje aller heteste angrepsspillere til disposisjon: Lionel Messi har banket inn elleve mål på syv serierunder for Barcelona i La Liga, mens Paulo Dybala har terrorisert Serie A-keepere med ti fulltreffere på syv kamper (seks fra start).

Problemet? Sampaoli tør ikke bruke de to superstjernene samtidig.

– Vi har ikke tid til å jobbe med forholdet mellom Messi og Dybala, så vi vil nok gå for noe tryggere, forteller den argentinske landslagstreneren ifølge Marca.

– Har ikke hatt et veldig godt forhold



Det trøblete forholdet mellom Argentinas to største stjerner ble et tema i sommer, da Dybala ble koblet til en overgang til Barcelona. Den katalanske storklubben utelukker angivelig å signere Juventus-profilen så lenge Messi er i klubben, ettersom de skal mene at spillerne spiller i for lik posisjon.

Dybala innrømmet denne høsten at «det ville vært vanskelig for meg å spille ved siden av Messi».

– Han snakker ikke så mye, han holder seg for seg selv. Vi har ikke hatt et veldig godt forhold, har han tidligere sagt om Messi til La Repubblica, gjengitt av Football-Italia.

I forkant av den viktige kampen mot Peru, som spilles natt til fredag norsk tid, deler Argentina-sjef Sampaoli sine tanker om Dybalas uttalelser.

– Jeg synes ikke uttalelsen hans var så ille. Han sa at han var fornøyd med å spille med Messi, men at han ikke hadde klart å finne plassen sin. Vi vet at Dybala kan bidra mye til laget i fremtiden. Men akkurat nå som vi ikke har mye tid til å jobbe med samspillet, og vet at han kolliderer med Messi, så foretrekker vi å satse på Dybala senere.

Slik forklarer han hvorfor Lionel Messi fungerer best i en fri rolle, og hvorfor han dermed ikke kan ha en annen playmaker-type som Dybala i laget akkurat nå:

– Messi trenger å kunne bevege seg normalt rundt på banen slik han gjør i Barcelona. Det ville vært galskap å tvinge ham inn i en ny posisjon. Han er nødt til å være langt framme, i nærheten av mål. Det ville ikke vært lurt å holde vår beste spiller langt unna boksen. Det er min jobb å få ham til å forstå at han er nødt til å komme til så mange avslutninger som mulig, sier Sampaoli.

VGs tips: Målfattig

Med målfarlige stjerner som Sergio Agüero og Gonzalo Higuaín ute av troppen av diverse årsaker, skulle man tro at det ville vært plass til Dybala. Men slik blir det altså ikke.

Messi bærer et tungt ansvar når Argentina, på en femteplass som gir playoff, skal møte fjerdeplass peru, som har like mange poeng, men bedre målforskjell. Argentinerne trenger to seirer på de to siste kvalifiseringskampene for å sikre seg direkte billett til Russland-VM.

Det enorme presset vil utvilsomt prege begge lag, og vi ser derfor for oss to ganske nervøse lag som møtes på La Bombonera natt til fredag. Vi tror derfor på en målfattig kamp, og anbefaler et spill på under 2,5 mål til 2,50 i odds. Spillestopp er klokken 01.25.