Alexis Sánchez må bryte forferdelig United-statistikk

I Manchester United er det en stor ære å få tildelt trøye nummer 7. Men med æren følger en stygg rekke som Alexis Sánchez (29) nå skal prøve å bryte.

George Best, Bryan Robson Eric Cantona, David Beckham og Cristiano Ronaldo. Legender i Manchester United, alle som en.

Men siden portugiseren byttet ut Old Trafford med Santiago Bernabéu og Real Madrid i 2009, har det nærmest hvilt en forbannelse over innehaverne av draktnummer syv – den mest ikoniske drakten i Manchester Uniteds lange og stolte historie.

Forferdelige tall



Journalisten Richard Jolly har sett på tallene de siste syverne i United har levert. Etter Cristiano Ronaldo har drakten vært innom Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria og Memphis Depay, før Alexis Sánchez nå skal ta den i bruk i ligasammenheng.

Da kom han frem til at de som har hatt den, har scoret elleve av 617 Premier League-mål i denne perioden.

Her er den skrekkelige statistikken:

• 2009/10: Michael Owen – 3 mål

• 2010/11: Michael Owen – 2 mål

• 2011/12: Michael Owen – 0 mål

• 2012/13: Antonio Valencia – 1 mål

• 2013/14: Ikke i bruk – 0 mål

• 2014/15: Ángel Di María – 3 mål

• 2015/16: Memphis Depay – 2 mål

• 2016/17: Memphis Depay – 0 mål

• 2017/18: Ikke tatt i bruk i ligasammenheng – 0 mål

Alexis Sánchez har brukt draktnummer syv i én kamp, da han debuterte mot Yeovil i FA-cupen. Det ble ikke scoring – men han noterte seg for en målgivende pasning, og ble i tillegg kåret til banens beste.

Manchester United trenger – kanskje mer nå enn noensinne – et ikon med draktnummer syv som leverer. Alexis Sánchez kan begynne å gjøre det når Tottenham står på motsatt side onsdag.

VGs tips: United-seier i toppkampen

To Champions League-jagende klubber jakter fornyet kontrakt i verdens gjeveste klubbturnering, og alle poeng er viktige. Tottenham ligger på 5. plass, mens Manchester United innehar 2.-plassen bak byrival City. Forrige oppgjør mellom disse to endte med en knepen United-seier, da de vant 1–0 på Old Trafford.

Begge lag kommer til denne kampen i forrykende form: United har fem strake seiere å vise til, mens Spurs kan vise til 2-3-0 på sine fem siste. London-laget må klare seg uten Toby Alderweireld (f), Danny Rose (f) og Harry Winks (mb), mens United mangler Eric Bailly (f) og Zlatan Ibrahimovic (a).

Alexis Sánchez (a) kan få sin ligadebut, noe som vil gi United en skikkelig vitamininnsprøytning. Med flere spillere i god form (Paul Pogba, Jesse Lingard, Anthony Martial) har vi troen på en United-triumf på Wembley.

Derfor går vi for borteseier til 2.35 i odds. Spillestopp er klokken 20.55, og kampen vises på TV 2 Sport Premium. Den kan også følges på VG Live.