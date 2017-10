Alan Shearer: Derfor er Newcastle-eier Mike Ashley så upopulær

Mike Ashley har offisielt lag klubben ut for salg. Newcastle-legenden Alan Shearer forklarer hvorfor klubbeieren har blitt så upopulær blant fansen.

– Jeg klarte ikke å la være å feire da jeg hørte nyheten. Han har holdt Newcastle tilbake altfor lenge, skriver Alan Shearer i The Sun.

I spalten lister Newcastle-legenden opp flere grunner til at Mike Ashley opp flere grunner til at 53-åringen har gjort seg så umåtelig lite populær på Tyneside.

Tidligere Crystal Palace-eier Simon Jordan hevdet at Ashley ikke ble akseptert av Newcastle-fansen fordi han var sørfra. Det avfeier Shearer på det sterkeste.

– Det er fullstendig tøv. Hva er det for noe? Det hadde ikke noe å si for hvordan fansen på St. James' Park elsket Rob Lee eller Les Ferdinand.

– Grunnen til at Ashley ikke ble likt er at han ikke har investert nok til å realisere klubbens potensial, svarte Shearer, og lister opp flere grunner.

Dårlig managerbehandling og upopulært navnebytte

Det er langt ifra første gangen Mike Ashley har ytret ønske å selge klubben. Nå er Newcastle United imidlertid offisielt lagt ut for salg.

Det mangler heller ikke på grunner til at Newcastle-fansen jubler for at eieren forsvinner – listen over Mike Ashley-skandaler er nemlig lang.

Allerede i september 2008 meldte en deprimert Mike Ashley at han ville forlate en klubb i krise. Tre måneder senere hadde han ikke funnet noen som ville kjøpe klubben, og dermed var ikke Newcastle lenger til salgs.

I mai i samme sesong gikk han offentlig ut og ba om unnskyldning etter nedrykket fra Premier League, som ble omtalt som en katastrofe for klubben. Da uttalte han at han ville kvitte seg med klubben på billigsalg.

Et halvt år senere tok Mike Ashley en av sine aller minst populære beslutninger, da han varslet at klubben ville skifte navn på hjemmebanen St. James' Park til Sports Direct Arena.

– Å prøve å forandre stadionnavnet, i tillegg til den dårlige behandlingen av managere, som han innrømmet i et Sky-intervju, har heller ikke hjulpet, forklarer Alan Shearer.

Det begynte med at han tvang Kevin Keegan til å trekke seg. Deretter ansatte han kameraten Joe Kinnear hele to ganger, på tross av at den første ansettelsen mildt sagt ble tatt dårlig imot i Newcastle-garderoben.

– Joe Kinnear som manager? Man kunne høre en knappenål falle i rommet. En i støtteapparatet brøt stillheten: «Er det en jævla vits?» skriver tidligere Newcastle-keeper Shay Given i selvbiografien sin, ifølge The Mirror.

DUO: Mike Ashleys avgjørelse om å ansette Joe Kinnear som sportsdirektør, etter et tidligere mislykket opphold som manager, falt ikke i god jord hos fansen. Foto: Nigel Roddis , Reuters

Det hjalp ikke på populariteten da han lot Andy Carroll gå til Liverpool, eller da Chris Hughton ble sparket for upopulære Alan Pardew.

Nå er imidlertid Rafael Benitez i ferd med å få skikk på Newcastle. Med sterke resultater som mot Liverpool er det grunn til optimisme i nordøst-England. Hvis ikke Newcastle-manageren plutselig blir en kandidat til den ledige jobben i Everton.

VGs tips: Jevn affære i Burnley

Mandag reiser Newcastle til Burnley for å møte det som i fjor var kjent som et meget godt hjemmelag. Sean Dyches gutter plukket 33 av lagets 40 poeng hjemme på Turf Moor forrige sesong.

Denne sesongen har det gått tråere for Burnley, som står med kun én seier på sine fire første hjemmekamper. Faktisk har Burnley allerede plukket flere poeng på bortebane denne sesongen (8), enn hva de gjorde hele fjorårssesongen (7).

Mandag møter vertene et Newcastle-lag som har vist seg å være vanskelige å bryte ned så langt denne sesongen. Burnley-toppscorer Chris Wood (a) sliter med en hamstringsskade, mens førstekeeper Tom Heaton fremdeles er ute med en skulderskade.

Et spill på under 2,5 mål kan vurderes, men vi føler at oddsen (1,55) på dette er i overkant lav.

Vi prøver isteden et spill på uavgjort til 3.05 i odds, i en kamp hvor ingen av lagene virker å være en nevneverdig favoritt. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.