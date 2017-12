Thorsby så rødt - før tidligere LSK-helt ble matchvinner

(AZ Alkmaar-Heerenveen 3-1) Morten Thorsby satte inn en sklitakling som sendte ham av banen med rødt kort - og Heerenveen ut i kjempetrøbbel.

Heerenveen ledet 0-1 da Morten Thorsby i det 68. minutt plasserte en sklitakling som sendte AZ Alkmaars Alireza Jahanbakhsh i bakken.



Nordmannen hadde allerede fått et gult kort i kampen, og dommeren hentet frem det gule igjen - dermed måtte Thorsby forlate banen med rødt kort.

Etter 77. minutter kom den tildligere LSK-spilleren Fred Friday inn for AZ Alkmaar for Joris Van Overeem. Det var et godt bytte. Denzel Dumfries utlikner i det 80. minutt, så er det tid for Friday-show.

Nigerianeren scoret etter syv minutter på banen, før han rundet av kampen med en scoring til i kampens siste minutt.



Flere nordmenn



FRA ROSENBORG: Fredrik Midtsjø gikk fra RBK til AZ Alkmaar i august. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Tildigere Rosenborg-spiller Fredrik Midtsjø startet kampen for hjemmelaget.



Han spilte hele kampen og kunne juble for seier.



Og det skulle bli flere nordmenn på banen i nederlandsk æresdivisjon lille julaften. Tidligere Stabæk-spiller Nicolai Næss kom inn for Heerenveen for Michel Vlap etter 74 minutter.

Jonas Svensson spilte ikke for hjemmelaget, etter at han ble utvist i forrige kamp mot Ajax.

Martin Ødegaard spilte ikke på grunn av en skade, han har et brudd i vristen.

