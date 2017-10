Gunilla Axén (50) har fortalt åpent om seksuell trakassering i Det svenske fotballforbundet.

Lørdag fortalte den tidligere EM-vinneren Gunilla Axén, som var utviklingssjef i Det svenske fotballforbundet (SvFF) 2003-2010, at hun gjentatte gangen var blitt utsatt for seksuell trakassering.

Hun og tre andre kvinnelige ansatte skal blant annet ha blitt sendt penisbilder fra en mannlig landslagsspiller, skrev Aftonbladet.

– Det var en person som sendte til veldig mange ved ulike anledninger. Jeg forsøkte å ta det videre, men de andre trakk seg og våget ikke å være vitner. Lars-Åke Lagrell (fotballpresident i Sverige 1991-2012) og styret ble koblet inne, men det ble ikke noe mer av det, fortalte hun.

Hun fortalte også at hun skal ha blitt tafset på under middager, og at hun skal ha blitt kløpet i baken.

Tusenvis av svensker protesterer mot seksuell trakassering og overgrep: – Slutt å voldta oss, for faen!

Sikkerhetssjefen i forbundet har bekreftet at han møtte Axén om bildene. Lagrell tror derimot ikke på henne.

– Hver og en får dra sine slutninger. Jeg konstaterer at jeg ikke har hørt om dette før nå, sa han til Aftonbladet.

Det SvFF har startet en utredning for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Fikk du med deg? Rekordmange meldinger om seksuell trakassering i 2017

Eks-landslagsspiller: – Har kanskje skjedd

Torsdag avslører Expressen at de har vært i kontakt med spilleren som skal ha sendt penisbildene.

Den tidligere landslagsspilleren, som er anonym, erkjenner at han kan ha sendt bildene.

– Det har kanskje skjedd. Jeg kan hverken si det ene eller det andre. Det er dypt beklagelig om det har skjedd, og hun har tatt det ille opp, sier han til avisen.

Så du? Norske Natassia Malthe hevder Weinstein forgrep seg på henne

Spilleren bekrefter at kraftig alkoholbruk har vært inne i bildet, om han har sendt bildene.

– Om det nå er så ille at jeg har gjort dette, så må jeg naturligvis stå for det og beklage, sier den tidligere landslagsspilleren.

Avslo Skavlan-intervju

Axén har etter avsløringene vært ønsket som gjest i Skavlan, men har takket nei til å la seg intervjue av Fredrik Skavlan.

– Dette er noe jeg vil jobbe med, men ikke sitte i et kjendisprogram å prate om, sier hun til Expressen.

Husker du? Skandale i French Open: Kastet ut etter sextrakassering av TV-reporter

Hun vurderer også å droppe den svenske idrettsgallaen. Dit har Sveriges gullag fra EM i 1984, som Axén var en del av, blitt invitert.