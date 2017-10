Kaotiske scener da «norske» Malmö sikret seriegull

(IFK Norrköping - Malmö FF 1-3) Bortefansen stormet banen da «norske» Malmö sikret seg sitt 20. svenske seriegull.

Andreas Vindheim og Magnus Wolff Eikrem kom begge inn fra benken da Malmö sikret seg det svenske seriegullet med 3-1 over Norrköping på bortebane.

Jo Inge Berget spilte på sin side hele kampen for den nå 20 ganger seriemesteren, og var også involvert med assist på Malmös siste mål.

Litt etter den scoringen, som kom bare minutter før slutt, var seriegullet så godt som sikret - og bortefansen svarte med å gjøre seg klar til å storme banen. Til slutt måtte Malmö-trener Magnus Pehrsson gå bort til dem og be den glade fanskaren om å trekke seg litt tilbake for at kampen skulle bli ferdig.

Få minutter senere var gullet et faktum. Malmö kan feire tre runder før slutt. Ned til AIK på 2. plass er det nemlig ti poeng. Det er klubbens fjerde seriemesterskap på fem år.

BERGET-JUBEL: Jo Inge Berget spilte hele kampen da Malmö sikret seriegull mandag. Her er han fra en Champions League-kvalikkamp i 2015. Foto: Russell Cheyne , Reuters

– Det var vakkert og herlig å score mål i den siste kampen, sier Anders Christiansen, som var mannen bak 3-1-målet, til Aftonbladet.

– Vi har det beste laget. Jeg sa fra første dag at vi skulle ta gullet, og det gjorde vi, fortsetter han.

– Forrige gang vi vant gull satt jeg på tribunen. Nå er jeg midt i begivenhetenes sentrum. Det føles spesielt at det er gull nummer 20, sier kaptein Markus Rosenberg ifølge samme avis.

– Dette føles veldig bra. Vi kjørte over dem i annen omgang, sier Malmö-trener Magnus Pehrsson.