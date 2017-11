Ustoppelige Strømsgodset har vunnet åtte ligakamper på rad

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Brann 2-1) Marcus Pedersen scoret mot tidligere lagkameratet og Erik Ulland Andersen scoret sitt 11. mål for sesongen. Godset tok tre viktige poeng mot Brann.

At laget fra Drammen er høstens lag i Eliteserien er ikke vanskelig å forstå. Maken til offensiv kraft. Og vilje. Syv målsjanser noterte vi i første 45 minuttene. At det bare sto 1–0 var smått sensasjonelt.

Men de fikk i hvert fall uttelling tidlig i matchen godt hjulpet av over 10.000 tilskuere. Og du verden så vakkert det var da Marcus Pedersen – tidligere Brann-spiller – dro seg inn i feltet og vendte vekk Vito Wormgoor. Avslutningen hamret han inn forbi keeper Piotr Leciejewski.

– Det var helt nydelig å spille her i dag. Godset-unionen (supportergruppen) var helt fantastiske i dag, sa Ulland Andersen til Eurosport mens de røde blussene røykla Marienlyst like etter at sluttsignalet gikk.

Brann svarte med et stolpeskudd – et innlegg fra Deyver Vega – som Strømsgodsets keeper Espen Bugge Pettersen lot smette forbi seg. Utligning der kunne endret kampen.

Men hjemmelaget lot seg ikke stoppe. De dundret på videre.

Jonathan Parr burde ha økt ledelsen da han avsluttet dårlig mot et utspilt Brann-forsvar. Eirik Ulland Andersen var centimeter fra sitt 11. ligamål for året da Leciejewski vippet ballen til corner. Og Marcus Pedersen så ballen i mål med et kraftfullt hodestøt. Men Branns polske keeper var god – nok en gang.

Dommer Dag Vidar Hafsås kom i fokus med to kontroversielle episoder. Først lot han nåde gå for rett, og sparte en mørkere farge i kortstokken, da Wormgoor feide ned Tokmac Nguen rett før pause.

Et par minutter etter hvilen lot han være å dømme straffe til Brann. Parr hindret Amin Nouri noen meter fra mål. Brann-spillerne protesterte høylytt. Til liten nytte. TV-bildene avslører imidlertid at de nok hadde rett.

Brann tok grep på topp halvtimen før slutt. Inn med Torgeir Børven og Ludcinio Marengo. Sistnevnte fikk en kjempesjanse etter 70 spilte minutter etter innlegg fra Nouri. Men Bugge Pettersen var på ham ballen som en tiger, og fikk avverget, samtidig som han fikk seg en smell.

Men Godtset-keeperen fortsatte. Og det gjorde også lagkameratene til gagns. Ulland Andersen fant åpning med 12 minutter igjen av kampen. Han skrudde ballen fra distanse i krysset til 2-0. Nå står han med 11 seriemål – en runde før slutt.

– Det var en fin chip med utsiden ... Neida, det var bare flaks, innrømte Ulland Andersen overfor Eurosport etter kampen.



Branna reduserte ved Deyver Vega ni minutter før slutt. Han fikk lurt ballen inn i venstre hjørne for Bugge Pettersen. En god prestasjon.