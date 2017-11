Skullerud om veien fra bunnen til toppen: – Min beste trenerprestasjon

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Brann 2-1) Strømsgodset har snudd fra bunnstrid til medaljekamp. Godset-boss Tor Ole Skullerud (46) kaller det sin beste prestasjon som trener.

Det sier ikke rent lite. Han ledet U21-landslaget til EM-bronse i 2013. Året etter tok han Molde til «The Double».

– Denne sesongen er på mange måter den klart tøffeste jeg har hatt. Men også den klart beste trenerprestasjonen jeg har vært med på. Sammen med en rekke flinke folk her i Strømsgodset, sier Tor Ole Skullerud.

FOLKETS MANN: Tor Ole Skullerud ble hyllet av egne fans på Marienlyst stadion i Drammen etter seieren over Brann. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Etter seieren over Brann på vinterkalde Marienlyst fikk han kjenne på varmen fra egne fans. Han ble klappet av banen med taktfast «Tor Ole Skullerud ... Tor Ole Skullerud..»

– Det er en meget spesiell opplevelse å stå her nå, sier Skullerud.

I juli lå Strømsgodset på kvalikplass. Nå kan de vinne sølv. De er à poeng med Sarpsborg (begge 50). Molde er på sølvplassen med 53. Godset møter AaFK i Ålesund søndag.

– Det har med selvtillit, og stahet å gjøre. Defensivt er vi blitt et mye bedre lag. Selv om vi sprudler offensivt, så er det vårt defensive fundament, som betyr mest. I tillegg har vi gode enkeltspillere som avgjør kamper for oss, sier Skullerud.

Strømsgodset har vunnet åtte ligakamper på rad. I løpet av de siste 125 dagene har de sanket 31 poeng. Det er best i Eliteserien. Til sammenligningen har seriemester Rosenborg 26 poeng i samme tidsrom.

– Vi har hatt en syk flyt. Men vi har vunnet fortjent. Og vi har ikke vunnet på grunn av at marginene har vært med oss, sier Skullerud.



I sommer gikk det rykter om at Skullerud var ferdig på Marienlyst. Det avviser han overfor VG.

– Det er feil at jeg fikk et ultimatum. Men jeg har vært med lenge nok til å skjønne at vi var på feil kurs, men jeg hadde støtte fra Josten Flo (sportssjef) og klubbens styre, sier Skullerud.

At laget fra Drammen er høstens lag i Eliteserien er ikke vanskelig å forstå. Maken til offensiv kraft. Og vilje. Syv målsjanser noterte vi i første 45 minuttene. At det bare sto 1–0 var smått sensasjonelt.

Men de fikk i hvert fall uttelling tidlig i matchen godt hjulpet av over 7000 tilskuere. Og du verden så vakkert det var da Marcus Pedersen – tidligere Brann-spiller – dro seg inn i feltet og vendte vekk Vito Wormgoor. Avslutningen hamret han inn forbi keeper Piotr Leciejewski.

Pedersen svarte med å en «takk for sist» til Brann-fansen. Han bekrefter overfor VG at han ikke hadde noe godt forhold til dem mens han spilte for Brann.

– Sånn er det når du blir hakket på. Jeg liker ikke dem, og de liker ikke meg, sier Marcus Pedersen.

Brann svarte med et stolpeskudd – et innlegg fra Deyver Vega – som Strømsgodsets keeper Espen Bugge Pettersen lot smette forbi seg. Utligning der kunne endret kampen.

Men hjemmelaget lot seg ikke stoppe. De dundret på videre.

Jonathan Parr burde ha økt ledelsen da han avsluttet dårlig mot et utspilt Brann-forsvar. Eirik Ulland Andersen var centimeter fra sitt 11. ligamål for året da Leciejewski vippet ballen til corner. Og Marcus Pedersen så ballen i mål med et kraftfullt hodestøt. Men Branns polske keeper var god – nok en gang.

Dommer Dag Vidar Hafsås kom i fokus med to kontroversielle episoder. Først lot han nåde gå for rett, og sparte en mørkere farge i kortstokken, da Wormgoor feide ned Tokmac Nguen rett før pause.

Et par minutter etter hvilen lot han være å dømme straffe til Brann. Parr hindret Amin Nouri noen meter fra mål. Brann-spillerne protesterte høylytt. Til liten nytte. TV-bildene avslører imidlertid at de nok hadde rett.

– Fra benken så det ut som straffe, sier Lars Arne Nilsen, Brann-trener.

Brann tok grep på topp halvtimen før slutt. Inn med Torgeir Børven og Ludcinio Marengo. Sistnevnte fikk en kjempesjanse etter 70 spilte minutter etter innlegg fra Nouri. Men Bugge Pettersen var på ham ballen som en tiger, og fikk avverget, samtidig som han fikk seg en smell.

Men Godtset-keeperen fortsatte. Og det gjorde også lagkameratene til gagns. Ulland Andersen fant åpning med 12 minutter igjen av kampen. Han skrudde ballen fra distanse i krysset til 2–0. Nå står han med 11 seriemål – en runde før slutt.

– Det var en fin chip med utsiden ... Neida, det var bare flaks, innrømte Ulland Andersen overfor Eurosport etter kampen.



Branna reduserte ved Deyver Vega ni minutter før slutt. Han fikk lurt ballen inn i venstre hjørne for Bugge Pettersen. En god prestasjon.