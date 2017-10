Starts logo-forslag slaktes av kjendissupporter

På et medlemsmøte tirsdag kveld la Start-ledelsen fram et forslag om å skifte logo for første gang på 112 år.

– For nye Start er det en fin mulighet å få ny profil og sterkere markedsføring. Vi har hatt en veldig god prosess ved å ha involvert æresmedlemmer, styremedlemmer, ansatte og seniorrådet. Det er en samlet klubb. Kanskje mer enn noen gang. Vi har satte oss store mål og jeg tror det er mange som vil bli med på nye Start, sier Even Øgrey Brandsdal, daglig leder i Start til VG.

Siden klubben ble stiftet i 1905 har Sørlandsklubben hatt en blå og hvit vimpel som logo på sine svarte og gule drakter.

Forslaget skal stemmes over på et ekstraordinært årsmøte om to uker.

– Kveldens medlemsmøte vil være en stor del av årsmøtet. Stemningen var veldig god i dag og jeg tror vi vil se den samme positiviteten til ny logo om to uker, sier Brandsdal.

– Pinlig

En av som ikke liker tanken er Rune Andersen, kjendissupporter av Start og komiker.

– Satt på spissen synes jeg det ser ut som noe en reklamemann har laget i fylla. Det er pinlig og tøvete å bruke krefter og penger på noe slik, sier Andersen til VG.

DAGENS LOGO: Slik ser dagens logo ut, her representert ved Abubakar Ibrahim Aliyu (foran) i duell med Levangers Adria Mateo Lopez. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Har vi ikke noe annet å bruke penger på? Å sette noe sånn i bestilling er pinlig for klubben og for firmaet som har laget dette. Dette gir ikke mening for meg. Vi har et fantastisk fint klubbflagg fra 1905. Klubben solgte litt av sjela si da de nye eierne kom, utdyper Rune Andersen.

Start-sjefen regnet med ulike meninger.

– En stor endring, og spesielt forslag til endring av logo vil vekke store følelser. Jeg har full forståelse for at noen har delte meninger og respekterer det. Samtidig er det ikke uvanlig at store og små klubber endrer profil gjennom årene. Vi mener tiden er inne for å skape en ny visuell profil som skal symbolisere stolthet og inspirere både barn og voksne på Sørlandet, er tilsvaret fra Brandsdal.

Løve



Supporterklubben har hatt navnet «Tigerberget» frem til det ble nylig bestemt at klubben ikke skulle ha noe offisiell supportergruppe.

Nå satser ledelsen heller på å assosiere seg med en løve. Flere serier har løver som logo, deriblant Eliteserien, engelsk Premier League og skotsk Premier League.

– Det er den største og det viktigste oppdraget kommunikasjonsfirmaet har hatt på 15 år. Ved siden av korset er Start-logoen den sterkeste merkevaren her på Sørlandet, sier Øystein Hjorthaug, leder i Fundament Kommunikasjon som har stått bak den potensielle nye logoen.

Fædrelandsvennen skriver at Start vil prøve å trekke linjer tilbake til fotballklubben Gyldenløve som sammen med to andre klubber slo seg sammen til det som ble IK Start. Kristiansand har også en løve i byvåpenet sitt som eneste by i Norge. Også i en av Starts supportersanger maner man til å kjempe som en løve. Samt at byen har løver i Dyreparken.

– Klubben ønsker å gi sats og vise guts med ekstreme ambisjoner. Da kan vi ikke være symbolisert ved en enkel vimpel fra 1905. Dette begynte i sommer. Løven er en fellesnevner her nede. Det skal samles over den nye vinen og vinden over Start, sier Hjorthaug til VG.

Store endringer



Juventus, italiensk seriemester seks år på rad, byttet logo totalt før årets sesong. Også Manchester City endret sitt emblem før 2016-sesongen.

Siden klubben fikk nye eiere i sommer har mye skjedd i klubben. Daglig leder Even Øgrey Brandsdal hadde bestemt seg for å gå av, men snudde etter nytt eierskap.